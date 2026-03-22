0 SHARES Сподели Твитни

Свадбите сè повеќе личат на строго организирани настани – од пликови наместо подароци, до дресинг кодови и забрана за деца, до посебни барања за музичарите кои мора да исполнат сè што ќе побараат младенците.

Музичарот Бранислав Бане Мартиќ неодамна сподели преписка со организаторите на свадбата на Фејсбук , откривајќи ги строгите барања што младенците ги поставиле од нив.

Тој беше шокиран.

– Свадбата е на 26 септември 2027 година. Недела е. Ќе има околу 350 гости. Доаѓаме во салата помеѓу 14 и 15 часот. Кога ќе пристигнеме, вие почнувате да свирите. Се договараме за репертоарот пред забавата. Нема пауза додека не заврши забавата , 6.000 гарантирано, дали се вклопува? – се вели во пораката што ја добил овој музичар .

Понудата шокираше.

– Да му свирам 12 часа без пауза , да правам голема нужда во долна облека , да пијам каши додека свирам. 6.000 евра не се доволни за тоа, другар – напиша Мартиќ.

„Не правите операција на отворено срце“

Од друга страна, некои корисници на оваа социјална мрежа отворија оган врз музичарите .

– Дали си нормален, 6.000 евра за 10 часа? Па, не правиш операции на отворено срце – се наведува во еден од коментарите.

Корисниците исто така прашаа кога музичарите ќе почнат да плаќаат за своето место во салата.

– Братучед, ти си дошол на работа и си платил за својата работа, па плати за храната и местото каде што седиш – гласи еден од коментарите.

The post Како воопшто им текна на ова?! На свадбата со 350 гости, младенците ги шокираа музичарите со своето барање: Бранислав ги откри деталите – „Дали сте нормални?“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: