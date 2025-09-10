Како Генерацијата Z ги преплави улиците на Непал поради забраната за социјални мрежи: Ја избрка владата, ги запали институциите

0 SHARES Сподели Твитни

Младите во Непал предводат масовни протести кои успеаја да ги соборат министрите и членовите на нивните семејства, да ги понижат, па дури и брутално да убијат некои. Причината за немирите и причината зошто Генерацијата З ги „презеде“ улиците е во суштина забраната на владата за социјалните медиуми.Непалците веќе некое време протестираат против корупцијата, а насилството на улиците ескалираше откако владата на Непал ги забрани социјалните медиуми минатата недела, предизвикувајќи демонстрациите да станат масовни и брутални.Непалскиот премиер КП Шарма Оли потоа поднесе оставка под притисок на јавноста, по убиството на 22 демонстранти во судирите со полицијата. После тоа, на улиците на Непал владееше анархија, бројни институции и домови на владејачки политичари беа запалени, министрите беа протерани, понижени, а сето ова го водеше генерацијата Z – демографската група родена во периодот од средината на 90-тите до 2012 година.Изгорени возила и купишта извиткан метал беа расфрлани низ областа околу парламентот, каде што воените пожарникари се бореа да го изгаснат пожарот во главната сала, додека надворешноста беше јагленисана откако лутите демонстранти ја запалија во вторникот.Зградата на најголемиот медиум во земјата беше исто така запалена, неколку други владини згради како што се Врховниот суд и приватните домови на министрите, вклучувајќи ја и приватната резиденција на премиерот, каде што неговата сопруга исто така беше запалена и убиена.Некои министри избегаа од земјата, а министерот за финансии беше принуден да избега низ реката во долна облека додека демонстрантите го навредуваа и фрлаа предмети кон него.

🇳🇵 Nepal’s Finance Minister stripped of clothes and chased into a river by angry protesters pic.twitter.com/CUZKh0FtIS — Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2025

Генерацијата Z ги менува земјите поради социјалните медиумиПоттикнат од социјалните медиуми и предводен од млади луѓе, овој протест е различен од сите досега видени во Непал.Демонстрантите се идентификуваат себеси како Генерација Z, а терминот стана симбол на собирање низ целото движење.Социјалните медиуми се голем дел од животот во Непал. Всушност, земјата има една од највисоките стапки на користење на социјални медиуми по глава на жител во Јужна Азија, па затоа оваа реакција не е изненадувачка.Значајна карактеристика на протестот е широката употреба на два слогани – #Nepo Baby и #Nepo Kids. Двата термина добија на популарност на социјалните медиуми во изминатите неколку недели откако серија видеа што го прикажуваат раскошниот животен стил на политичарите и нивните семејства станаа вирални во Непал.Иако забраната беше катализатор за сегашните немири, демонстрантите исто така го насочуваат подлабоко вкоренетото незадоволство кон властите во земјата.Субхана Будхатоки, креатор на содржини, рече: „Генерацијата Z нема да запре сега. Овој протест е повеќе од само социјални медиуми – станува збор за замолчување на нашите гласови и ние нема да дозволиме тоа да се случи.“



Пронајдете не на следниве мрежи: