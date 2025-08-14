Како да ги зачувате сливите за зимата: Нашите баби користеле 2 методи без конзерванси, тие се многу едноставни

0 SHARES Сподели Твитни

Сливите се одлични за зимата бидејќи можат да се конзервираат на многу начини, но најбрзите два се сушење и замрзнување, како што правеле нашите баби.

Можете да ги конзервирате сливите на неколку едноставни начини за да можете да уживате во нивниот вкус дури и во текот на зимата. Подолу, ги откриваме најефикасните начини за конзервирање на сливите, како и трикови кои гарантираат успех!

Сушење сливи

Сливите се мијат, се отстрануваат семките и се сушат на сонце, на крпа или плех за печење, одвоени една од друга. Ако немате тераса или двор, можете да го направите тоа и во рерна. Сливите се редат на плех обложен со хартија за печење и се сушат во рерна загреана на 40-50 степени неколку часа. За време на сушењето, важно е повремено да се свртуваат сливите, за да се исушат рамномерно.

Пред складирање, сувите сливи се ставаат во тегли и се протресуваат за да се провери дали има влага (кондензацијата на теглата укажува на недоволна сувост). Потоа складирајте ги сливите во затворени тегли или во замрзнувач.

Замрзнување на сливите

Сливите се мијат, се отстрануваат семките и се сечкаат доколку е потребно. Потоа сливите се редат во кеси или садови за замрзнување и се ставаат во замрзнувач. Овие сливи ќе бидат сочни кога ќе се одмрзнат.

