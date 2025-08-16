Како да ги изгубите вишокот килограми на здрав начин?

0 SHARES Сподели Твитни

Доколку сте и вие еден од оние кои мака мачат со вишокот килограми и постојано сте на некоја диета, тогаш сте добро запознати дека во повеќето од нив се сретнува грејпфрут. Тоа не е воопшто случајно, впрочем грејпфрутот се докажа како ефективно овошје за симнување на килограми: истражувањата на јапонските нутриционисти за влијанието на грејпфрут врз исхраната покажаа дека дури и оние кои не се на диета, а во секојдневното мени го вклучиле ова овошје без сомневање ги изгубиле вишокот килограми.

Во просек, оние кои јаделе половина грејпфрут со секој оброк изгубиле 1,65 килограми месечно, додека оние кои пиеле три пати на ден по една чаша сок од грејпфрут изгубиле 1,5 кг.

Последното истражување покажа дека постои физиолошка врска меѓу грејпфрутот и инсулинот, бидејќи хемиските својства на ова овошје го намалува нивото на крвниот инсулин во крвта и поттикнува на слабеење. Исто така грејпфрутот содржи многу вода (околу 90 отсто), а овошје со висок процент на вода поттикнува што дава повеќе енергија и го забрзува метаболизмот.

Поради тоа искористете ја зимата и доколку сакате грејпфрут тогаш имате пријател на добрата линија кој сигурно нема да ви штети. Со секој оброк изедете половина грејпфрут или испијте 250 ml сок, но заборавете на намирниците кои содржат сложени јаглехидрати (компир, целер, грашок, пченка, зеленчук богат со скроб, тестенини, желе и мармалади), а во менито додадете што повеќе зеленчук кој можете да го подготвите на путер (како домати, краставици, пиперки, моркови, кромид, ротквици, брокули, спанаќ, праз, зелје, грав, зелена салата). Дозволено е да испиете и кафе или чај во денот.

