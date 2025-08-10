Како да ги отстраните дамките од лубеница? Потопете ја вашата омилена кошула во овој раствор и за 10 минути ќе биде како нова

0 SHARES Сподели Твитни

Сочна и богата со вода, лубеницата не само што освежува во топлите денови, туку и го хидрира телото. Благодарение на својата природна сладост, лесно може да ги замени бонбоните кога посакувате нешто благо.

Сепак, поради својата сочност, лесно може да заврши таму каде што не треба – на вашата облека. Дамките од лубеница често завршуваат на вашата омилена маица, особено ако ја јадете надвор или без прибор за јадење.

Ако ви се случи ова, важно е веднаш да дејствувате. Прво, нежно отстранете ги остатоците од лубеница со сува крпа или чиста крпа, без триење. Триењето само му помага на сокот да навлезе подлабоко во ткаенината, што го отежнува отстранувањето на дамката.

Како да се отстрани дамка од лубеница од облеката?

Откако нежно ќе ги отстраните остатоците од лубеница од облеката, следниот чекор е да ја исплакнете дамката со ладна вода, идеално од внатрешноста на ткаенината, за да го истуркате сокот надвор, наместо да го туркате подлабоко во влакната.

Потоа, нанесете мала количина течен детергент за миење садови директно на дамката. Оставете го да делува околу десет минути, а потоа исплакнете со вода.

Ако дамката е сè уште видлива, направете раствор од топла вода и белило на база на кислород во мал сад. Потопете го извалканиот дел од облеката во растворот и оставете го да отстои најмалку четири часа.

Ако дамката сè уште не е отстранета, повторете го процесот. Ако дамката е исчезната, перете ја облеката во машина за перење според упатствата на етикетата.

