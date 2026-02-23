Како да ги ублажите симптомите на пролетните алергии?

0 SHARES Сподели Твитни

СО доаѓањето на пролетта доаѓа и почетокот на непријатен период на сезонски алергии за милиони луѓе. Со потоплите денови, нивото на полен во воздухот се зголемува, а кај лицата кои страдаат од алергии ова може да предизвика чешање и солзење на очите, течење на носот, кивање и отежнато дишење. Доколку пролетта ви го отежнува дишењето поради алергии, постојат неколку начини да ги ублажите симптомите. Оптичарката Тина Пател сподели совети за тоа како да го намалите ризикот од алергиски реакции, објави Express.co.uk.

Држете ги прозорците затворени.

Иако е примамливо широко да ги отворите прозорците со првите сончеви денови, исто така е лесно да го пуштите поленот да влезе во вашиот дом. Пател советува да не ги отворате прозорците штом ќе стане потопло, особено кога нивоата на полен се највисоки.

„Отворањето прозорци му овозможува на поленот полесно да влезе во вашиот дом, што може да ја зголеми иритацијата и солзењето на очите. Откако ќе влезе внатре, тешко е целосно да се отстрани“, објасни таа.

,,Затоа редовно усисувајте и бришете ги површините со влажна крпа за да помогнете во отстранувањето на поленот“, додаде таа.

Внимавајте какви цвеќиња внесувате во куќата.

Пател, исто така, препорачува луѓето со алергии на полен да избегнуваат чување свежо цвеќе во своите домови или барем да бидат внимателни какви видови внесуваат.

„Свежото цвеќе го разубавува просторот, но исто така внесува полен во куќата, што може да ги влоши симптомите“, рече таа.

„Ако не сакате да се откажете од цвеќето, разгледајте видови кои имаат тенденција да бидат помалку досадни за лицата кои страдаат од алергии, како што се рози, лалиња, хортензии, орхидеи и божури“, советува таа.

Лична заштита од полен

Исто така е важно да ја намалите изложеноста на полен на други начини.

„За да се заштитите, можете да нанесете малку вазелин околу ноздрите. Вазелинот може да помогне да се спречи поленот и другите алергени да влезат во носот“, вели Пател.

,Исто така, истуширајте се и пресоблечете се штом ќе се вратите дома откако ќе бидете надвор – ова ќе ви помогне да го измиете поленот од кожата и облеката“, заклучува таа.

