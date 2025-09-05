Како да го исчистите среброто: Три трикови кои ќе го вратат сјајот на вашиот накит

0 SHARES Сподели Твитни

Ако вашите сребрени предмети ги нападнале темни дамки, тогаш пробајте ги овие трикови

Среброто и сребрениот накит со текот на времето го губат сјајот, па дури и поцрнуваат.

Ваквите дамки се резултат на хемиска реакција помеѓу среброто и сулфурот во воздухот. Поголемиот дел од сребрениот накит и додатоците се обложени со многу тенок слој на родиум, за да се заштити металот и да се направи посветол и посјаен. Меѓутоа, кога тоа ќе се случи, тој исто така се троши и многу брзо поцрнува.

Исто така, оцрнување на среброто може да дојде доколку е во директен контакт со парфеми, препарати за коса, креми и слично.

Така, овие три домашни трикови се тука за да си го вратите омилениот накит.

Алуминиумска фолија и детергент за перење алишта

Овој трик за чистење е погоден за малку потемнет сребрен накит или прибор.

Земете сад и обложете го со алуминиумска фолија. Потоа, наполнете го со топла вода и додадете една лажица течен детергент за перење. Добро измешајте и ставете го среброто внатре. Оставете го да кисне некое време.

Извадете ги сребрените предмети, исплакнете со млака вода и ставете на хартиена крпа да се исуши.

Кечап

Можеби звучи чудно, но кечапот функционира одлично ако сакате да ги отстраните црнилата од среброто.

Овој метод е добар ако имате само еден или два сребрени предмети за чистење. Исцедете неколку капки кечап на хартиена крпа и нежно тријте ги темните дамки на сребрениот прибор. Ако дамката е стара, нанесете кечап директно на овие места и оставете ја да отстои 15 минути. После тоа, тријте со крпа од микрофибер и исплакнете со вода.

Некои предмети како отмени свеќници или сребрен прибор имаат повеќе детали. Користете мека четка за заби за да стигнете помеѓу пукнатините и да ги исчистите дамките.

Пченкарно брашно и вода

Ако вашето сребро го изгубило својот сјај, овој метод ќе помогне да го вратите.

Подгответе густа смеса, мешајќи вода и пченкарно брашно и нанесете ја на сребрениот предмет. Оставете ја смесата целосно да се исуши и истријте ја со пешкир за да ја исполирате површината и да го вратите сјајот на вашиот накит, пренесува „Thehappyhousecleaning.co.uk“.

Пронајдете не на следниве мрежи: