Како да го ограничите внесот на калории без многу напор? Овој трик може да ви помогне

Додавањето малку зачин во вашиот оброк може да биде ефикасен начин за намалување на внесот на калории, според нова студија од Универзитетот Пен Стејт.

Истражувачите од Центарот за сензорна евалуација на универзитетот истражувале како зголемувањето на зачинетоста на чили пиперките и сличните состојки влијае на тоа колку луѓето јадат за време на оброкот. Нивните наоди, објавени онлајн во списанието „Квалитет и преференции на храна“, сугерираат дека малку позачинетите оброци ги охрабриле учесниците да јадат помалку и да консумираат помалку калории во целина.

„Од претходни студии знаеме дека кога луѓето забавуваат, јадат значително помалку“, вели Пејџ Канингем, постдокторски истражувач и главен автор на студијата. „Се сомневавме дека позачинетиот оброк може да ги забави луѓето кога јадат. Помисливме, ајде да тестираме, под контролирани експериментални услови во лабораторија, дали додавањето мала количина зачин, но не толку многу што оброкот ќе стане нејадлив, ќе ги натера луѓето да јадат побавно и затоа да јадат помалку.“

Истражувачите откриле дека малото зголемување на зачинетоста со употреба на сушени чили пиперки го забавува јадењето и ја намалува количината на храна и енергија што се консумира во оброкот, сето тоа без негативно влијание врз вкусот на оброкот.

Потенцијал за контрола на порциите

„Ова укажува на додавање на чили како потенцијална стратегија за намалување на ризикот од прекумерна потрошувачка на енергија“, рече Џон Хејс, професор по нутриционистички науки на Пен Стејт, „Иако контролата на порциите не беше експлицитна цел на оваа студија, нашите резултати сугерираат дека ова може да функционира. Следниот пат кога ќе сакате да јадете малку помалку, обидете се да додадете наплив на чили, бидејќи тоа може да ве забави и да ви помогне да јадете помалку.“

Тимот спроведе три поврзани експерименти на вкупно 130 возрасни лица на кои им беше послужен еден од двата ручека – чили говедско или пилешко тика масала – во една од двете верзии: блага или зачинета. Нивото на зачинетост се контролира со внимателно менување на односот на лути и слатки пиперки додадени во јадењата за да се промени зачинетоста, а вкусот на чили да се одржи константен.

Потоа истражувачите ги снимаа учесниците додека ги јадеа своите оброци за да ги следат нивните навики во исхраната. Врз основа на видеото, тимот на Хејс ја мерел количината на консумирана храна и вода, времетраењето на оброкот, брзината на јадење (грамови во минута), брзината на залак, големината на залакот и собирал оценки за апетитот, вкусот и лутината пред и по оброците.

Учесниците јаделе потопли оброци побавно. Побавното темпо на јадење често значи дека храната е во устата подолго, што може да помогне во сигнализирањето на ситост и да доведе до помал внес на храна. Други студии кои го забавуваат темпото на јадење со манипулирање со текстурата покажале слични ефекти.

„Клучната работа овде е дека намалувањето на внесот се случило без негативно влијание врз тоа колку на учесниците им се допаднала храната“, рече Хејс.

Дополнително, внесот на вода не направил значителна разлика помеѓу зачинетите и благите оброци, што сугерира дека едно навидум очигледно објаснување, дека луѓето пијат повеќе вода и се чувствуваат сити побрзо, не е главната причина зошто луѓето јадат помалку.

