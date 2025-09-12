Како да го отстраните трајниот гел лак за нокти дома?

0 SHARES Сподели Твитни

Трајниот лак за нокти е омилен сојузник за убавина бидејќи обезбедува уредни нокти до три недели. Но, кога ќе дојде време да се отстрани, многумина се соочуваат со прашањето – како да го направите тоа дома без да ги оштетите ноктите?

Ви донесуваме докажан метод што можете сами да го испробате, со неколку едноставни чекори и работи што веројатно веќе ги имате дома.

Што ви е потребно?

-Турпија за нокти-Средство за отстранување лак за нокти со висока содржина на ацетон-Памук или памучни тупфери-Алуминиумска фолија-Дрвено стапче или метална алатка за туркање на кутикулата назад-Крем или масло за нега на раце и нокти

Процесот на отстранување на траен лак за нокти изгледа вака:

Истурпирајте го горниот слој

Нежно поминете ја турпијата по површината на ноктот за да го отстраните сјајниот горен слој на трајниот лак за нокти. Овој слој спречува ацетонот да навлезе подлабоко. Внимавајте да не го оштетите ноктот.

Натопете памукче во ацетон

Земете парче памукче, натопете го со ацетон и ставете го на ноктот.

Завиткајте со фолија

Завиткајте го секој нокт со парче алуминиумска фолија врз памукот. Ова создава топлина, што му помага на ацетонот да дејствува побрзо.

Почекајте 15 минути

По околу 15 минути, трајниот лак за нокти треба да почне да се лупи од ноктот. Ако сè уште е залепен, оставете ја фолијата уште неколку минути.

Нежно отстранете го лакот за нокти

Со помош на дрвеното стапче или мека метална алатка, внимателно изгребете го преостанатиот лак. Ако нешто не функционира, подобро е да ја повторите постапката со фолија отколку да го форсирате и да ја оштетите ноктната плоча.

Грижа по отстранувањето

Ацетонот може да ги исуши ноктите и кожата, па затоа е многу важно веднаш по отстранувањето да нанесете негувачки крем или масло за нокти и кутикули. Ова ќе ја врати влажноста и еластичноста на вашите раце.

Иако отстранувањето на траен лак за нокти дома е можно и практично, не го правете тоа премногу често. Вашите нокти ќе ви бидат благодарни ако од време на време направите пауза и им дозволите да „дишат“ со негувачко масло или безбоен третман за зајакнување.

Пронајдете не на следниве мрежи: