Како да исечете кромид без да ви солзат очите? Еве како

Рамон Дикерсон, е дел од дуото од Јужна Каролина кое го создаде првото полнето пилешко крило. Тој работи во ресторани целиот негов живот. Видеото подолу е од неговото реално шоу „2 fat 2 fly“, на кое тој демонстрира како можете да сечете кромид без да ви солзат очите.

Како што вели тој, најважната работа е да не исечете еден специфичен дел од кромидот. „Кога сечете парче кромид, треба да не го сечете коренот“, вели Дикерсон.

Додека горниот дел од кромидот не е „опасен“, долниот дел содржи сулфур. „Сулфурот што доаѓа од кромидот и кој се меша со воздухот во вашите очи создава сулфурна киселина, и токму затоа плачеме“, вели тој.

