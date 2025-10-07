Како да направите кисели краставички без конзерванси? Испробан и старомоден рецепт кој функционира дури и за почетници

0 SHARES Сподели Твитни

Во текот на октомври, повеќето домаќинки почнуваат да подготвуваат зимници. Киселите краставички се неопходни на трпезата во постудените денови, а богатството од витамини од зеленчукот што го содржи е одлично за зајакнување на имунитетот, но и вкусен додаток на секој оброк.Киселите краставички може да се направат со или без конзерванси. Еве како да направите најразновидна кисела краставичка без конзерванси според стар рецепт.Состојки:2 кг зашилени зелени пиперки2 кг зелени домати2 кг краставици2 кг карфиол1 кг морковиПо желба кромид, лук, целер или зелка (доколку сакате пиперки полнети со зеленчук)Есенција (саламура) за кисели краставички:1 литар зовриена вода9 литри ладна вода300 г сол200 г шеќер2 литри 9% алкохолен оцет1 кесичка бибер во зрна2 кесички грозје (по желба)Подготовка:Сите кисели зеленчуци треба добро да се измијат и да се распоредат на рамна површина, за да се исуши добро во текот на следните неколку дена. Кога станува збор за миење зеленчук за кисели краставички, краставиците треба да се потопат во вода кратко време, потоа добро да се измијат и да им се отсечат стеблата.Пиперките (по можност жолти и зелени) и доматите треба да се прободат со вилушка на неколку места, за полесно да се маринираат. Карфиолот исечете го на цветчиња, исчистете го младиот морков, а ако е подолг, исечете го по должина, излупете го кромидот и исчистете ги надворешните листови од зелката, а потоа исечете ја на четвртини.Карфиолот мора да биде бел како снег, а не случајно да пожолтел или да почнал да пожолтува. Сето ова се фактори што можат да ја расипат киселата краставичка. Морковот не смее да биде мек.Сите ваши напори можат да бидат залудни ако ставите само една пиперка што некаде почнала да се расипува.Подготовка на есенција (саламура) за кисели краставички:Есенцијата од туршија најдобро е да се приготви претходниот ден. Прво, водата се вари со шеќер и сол, потоа се додаваат оцет, зрна бибер и грозје (ако го подготвувате на тој начин) и се остава да врие околу петнаесет минути. Треба целосно да се олади пред да се истури во туршијата.Миење тегли и буриња за кисели краставичкиТеглите за зимата обавезно добро измијте ги со детергент и топла вода или мешавина од сода бикарбона и оцет. После тоа, добро исплакнете ги и оставете ги да се исушат преку ноќ или цел ден.Доколку сакате да ги стерилизирате теглите, можете да ги измиете во машина за миење садови или во рерна, така што ќе ги навлажните со топла вода, ќе ги распоредите на плех и ќе ги ставите во рерна. За да не пукнат, се препорачува температурата да не надминува 100 степени. Потребни се околу дваесет минути за целосно сушење и стерилизирање.Кога ќе ги вадите од рерна, бидете внимателни бидејќи се жешки! Ако ја ставите киселата краставичка во бурето, погрижете се да биде што е можно почиста. Секоја мала нечистотија може да биде причина за создавање бактерии кои сигурно ќе ја расипат вашата зимска куќа. Затоа, измијте го бурето со топла вода и детергент, исплакнете добро и оставете го добро да се исуши.Кисели краставички во теглаКиселите краставички најдобро се чуваат или во буриња или во стаклени тегли. Не треба да чувате кисели краставички во пластични садови, бидејќи штетните супстанции мигрираат од пластиката во храната. Важно е добро да ги затворите киселите краставички во теглите, или со херметички капаци или со метални, а исто така користете мрежи за пресување на зеленчукот и целофан преку нив.Ако ставате кисели краставички во тегли, саламурата треба да биде 2 см под врвот на теглата.Кога саламурата е посолена, туршијата ќе зрее побрзо и ќе се чува подобро во текот на зимата. Ако е помалку солена, а времето е топло, ставете оцет во неа и на тој начин туршијата нема да се расипе.

Пронајдете не на следниве мрежи: