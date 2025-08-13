Како да научите куче да ги следи клучните команди од сопственикот

0 SHARES Сподели Твитни

Командата „остани“ е една од најважните лекции што кучето може да ги научи. Не само што е неопходна за секојдневна послушност, туку може да го спаси и животот на вашето домашно милениче во опасни ситуации.

Совладувањето на оваа вештина му помага на вашето куче да остане смирено и самоуверено, без разлика дали работите дома, имате гости или сте на јавно место, пишува The Spruce Pets.Самата обука не е премногу тешка, но бара доследност. Клучот за успех лежи во кратки и редовни сесии за обука, два до три пати на ден по пет до десет минути. Целта е кучето да остане на место, а треба да започнете со кратки интервали од една до две секунди, постепено продолжувајќи ги на неколку минути.

Пред да започнете, важно е да подготвите сè што ви треба, што е обична огрлица, долг поводник и омилените закуски на вашето куче. Исто така, важно е да се напомене дека вашето куче веќе треба да ги знае командите „седни или легни“. Ако тоа не е случај, прво фокусирајте се на учење на овие основи. Ставете огрлица и долг поводник на вашето куче. Иако поводник нема да биде потребен со текот на времето, тој е корисен во почетните фази за да се спречи кучето да талка.

Започнете со тоа што ќе му наредите на кучето да седне или да легне. Ако вашето домашно милениче е енергично или немирно, можеби е подобро да се започне со лежечка положба. Потоа јасно изговорете ја командата „остани“ додека ја кревате раката со дланката свртена кон кучето, како да му сигнализирате да застане. Ако кучето остане на место, наградете го со награда и пофалете го.

По успешното останување, ослободете се со командата „добро“ и охрабрете го да се движи. После тоа, повторете ја постапката, наредете му да седне или да легне, а кога ќе послуша, пофалете го. Кога кучето ќе успее да остане мирно 30 секунди или повеќе додека сте на крајот од долг поводник, време е за нови изговори. Постепено воведувајте различни одвлекувања на вниманието, менувајте ги локациите за тренирање, зголемувајте го растојанието.

За да го започнете самиот процес, важно е секогаш да изберете мирна средина со најмалку одвлекувања на вниманието. Избегнувајте прометни паркови или дворови каде што нешто се случува. Празен парк рано наутро е идеален за почеток. Важно е да се запомни дека кучето нема да ја совлада командата по само неколку тренинзи. Бидете внимателни и секогаш држете го на поводник во потенцијално опасни ситуации сè додека не сте апсолутно сигурни во неговата послушност.

Одржувајте ги вашите тренинзи кратки и секогаш завршувајте со позитивна нота. Ако на кучето не му се допаѓа командата „остани“, тогаш завршете ја обуката со команда што добро ја знае, како што е „седи“. Откако кучето ќе ја усоврши вештината, започнете да вежбате со одвлекување на вниманието како што се звукот на пискава играчка или тропање на вратата. Со текот на времето, можете да ги замените закуските со пофалби, давајќи му награда за јадење само повремено.

