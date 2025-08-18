Како да носите панталони ако имате над 50 години? (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Панталоните со класичен крој, некогаш резервирани исклучиво за деловни пригоди, сега се огромен моден тренд – особено кај жените во педесеттите години. Тие не само што обезбедуваат удобност, туку и визуелно ја издолжуваат фигурата и додаваат елеганција на секој изглед.Стилистката Елизабет Косич за „БестЛајф“ вели дека жените кои сакаат да изгледаат помлади и потонирани треба да го следат правилото на третини. Кога панталоните со висок струк ги покриваат долните две третини од телото, а блузата или кошулата ја покрива горната третина, фигурата изгледа попропорционална и потенка.Друг совет е да изберете неутрални тонови – беж, сиви, црни и темно сини панталони се лесни за комбинирање со различни маички и никогаш не излегуваат од мода. Клучот е и во материјалот: ткаенините што „паѓаат“ и не ја нагласуваат линијата на телото ве прават да се чувствувате самоуверено во секоја пригода.Обувките исто така играат важна улога – стилистите препорачуваат комбинирање на панталоните со чевли што имаат мала потпетица, бидејќи тие дополнително ја издолжуваат силуетата. А деталите, како што се ременот или елегантната чанта, го подобруваат целокупниот изглед.Значи, на 50+ години, модата не запира – таа само се трансформира во пософистицирана форма на стилско изразување. Класичните панталони стануваат вистински сојузник на самодовербата.Изберете ткаенини што ја ласкаат фигурата.Материјалите како волна, вискоза или висококвалитетен полиестер „паѓаат“ совршено по телото, не се лепат на проблематичните области и не ги нагласуваат несаканите кривини. Избегнувајте тенки и растегливи материјали кои можат дополнително да го истакнат она што не сакате да биде во фокусот.Краткото кројување е сè – правите или малку раширените ногавици се хит.Пантолоните со рамен крој или со чизмички крој ги балансираат пропорциите на телото, особено за жени со поголеми колкови или бутови. Тесните панталони може да изгледаат модерно, но честопати не се најпривлечни на постара возраст – па затоа класичниот крој е секогаш побезбеден избор.Не заборавајте ги деталите. Малите нешта прават разлика. Додадете ремен за да го нагласите вашиот струк, но изберете таков со елегантен дизајн, без премногу сјај и големи копчиња. Комбинирајте го горниот дел со блузи кои имаат лесна структура или се вовлечени во панталони – ова дополнително ќе ја издолжи вашата фигура. Не плашете се да носите повеќе слоеви – јакна или тенок кардиган можат да ги сокријат несигурните места, а истовремено да го подигнат аутфитот на следно ниво.Со овие четири правила , модните грешки стануваат минато. Правилните панталони, со добар крој и неколку мали трикови, можат да ве направат да изгледате поелегантно, помладо и – најважно – посамоуверено.

