Како да организирате мал стан: Ова се најчестите грешки при уредување

Декорирањето на домот е тежок процес, но со неколку трикови за декорирање, можете да добиете соодветно решение.

Ако вашата дневна соба ви изгледа мала и неудобна, можно е да имате премногу мебел, а други работи придонесуваат за овој впечаток за вашиот дом. Дизајнерката и архитектка Мери Фланиган објаснува дека најголемиот виновник е погрешното чувство за пропорција, што е сериозен проблем во мал стан.

„Мерката одредува како аголната софа, тепихот, масата, осветлувањето и декорацијата се вклопуваат во просторот. Кога мерката е правилна, просторот дише, се чувствува отворено, а сепак топло и функционално. Кога мерката е погрешна, дури и просторијата со малку мебел може да изгледа пренатрупана“, објаснува Фланиган.

Најчестите грешки што можете да ги направите при мерењата во дневната соба се внесување аголна софа што е преголема, што може да даде впечаток дека нема место за други предмети. Покрај тоа, масичка за кафе што е премала, бидејќи ако масата е премала во однос на софата, просторот изгледа нехармоничен и непрактичен. Премалиот тепих не обезбедува добра основа за целиот простор и остава впечаток дека гарнитурата „лебди“ во средината на просторијата. Ако лустерите и ламбите се премали, тие исчезнуваат во просторот, наместо визуелно да ја балансираат просторијата. Кога декоративните елементи се со иста големина, просторот станува визуелно монотон и пренатрупан.

Најзгодното решение е да се обрне внимание на пропорциите. Тепихот треба да ги „фаќа“ барем предните ногарки на мебелот, а осветлувањето треба да биде доволно експресивно за да го задржи просторот. Покрај тоа, додадете комбинација од поголеми и помали декоративни елементи за да добиете динамичност. Кога ќе го направите правилно, вашата дневна соба не само што ќе изгледа подобро, туку ќе стане и место каде што сакате да поминувате време. Неуредните станови или дневни соби каде што има работи на секоја површина може да изгледаат неуредни и тесни. Обидете се да ги отстраните сите предмети што не се потребни и да оставите доволно слободен простор помеѓу парчињата мебел. Секоја слободна површина го прави просторот да изгледа поголем и попријатен.

Исто така, светлите бои на ѕидовите и мебелот ја рефлектираат светлината и визуелно го прошируваат просторот. Темните тонови можат да дадат чувство на затвореност. Додавањето огледало може да го прошири и просторот бидејќи рефлектира светлина и дава чувство на длабочина.

Мебелот што има повеќе функции, како што е кревет со простор за складирање или столчиња што може да се редат еден врз друг, може значително да го намали нередот и да го искористи просторот максимално.

Полиците и ормарите што се издигаат до таванот ви овозможуваат да складирате работи без да зафаќате вреден простор на подот. Ова ослободува простор во централниот дел од просторијата, што придонесува за чувството на просторност. Декорациите го прават просторот поперсонален, но премногу создаваат чувство на преполност. Се препорачува да изберете неколку внимателно одбрани декорации што го освежуваат просторот, но не го преоптоваруваат.

