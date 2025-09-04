Како да преболите раскинување? 4 работи што терапевтите сакаат да ги знаете

0 SHARES Сподели Твитни

Раскинувањата се процес на тагување со широк спектар на емоции, а голем дел од таа тага доаѓа од губењето на она што сте го замислувале дека ќе изгледа вашата иднина.

Раскинувањата можат да бидат навистина тешки, а закрепнувањето од нив понекогаш може да биде уште потешко, носејќи со себе мноштво емоции.

– Вина, лутина, тага, а понекогаш и олеснување, сето тоа може да биде дел од раскинувањето – вели психологот Кели Хардинг, за Everyday Health.

– Тагата поради поинаква иднина од замислената е често дел од динамиката – вели д-р Хардинг.

Сепак, постојат неколку работи што можете да ги направите за да си помогнете и да преболите раскинување.

Продолжете да се грижите за себе

Кога сте заглавени во чувства на очај, може да биде тешко да размислувате јасно. Веројатно воопшто не размислувате за сопствената благосостојба, но тогаш е најважно. Некои постари истражувања покажуваат дека раскинувањата можат да доведат до несоница и нарушена имунолошка функција. Хардинг предлага да се фокусирате на основите. Следете ја вашата рутина за вежбање, спијте добро, јадете здрава храна и одржувајте позитивни социјални врски.

Опкружете се со луѓе што ги сакате

Вашето срце можеби ви кажува да останете во кревет и да го игнорирате надворешниот свет, но излегувањето надвор веројатно ќе ви помогне да се чувствувате подобро. Една студија покажала дека социјалните интеракции можат да ве заштитат од чувства на осаменост и депресија.

– Потпрете се на вашиот систем за поддршка. Дозволете им на вашите пријатели да ве поддржат за да имате дополнителна љубов околу вас. Кажете „да“ на поканите, без разлика дали станува збор за средба на ручек или кафе, или само за дружење дома.

Очекувајте заздравувањето да потрае

Суровата вистина е дека веројатно ќе биде потребно некое време за да се чувствувате подобро. Закрепнувањето не се случува секогаш на линеарен начин, а понекогаш силните емоции доаѓаат од никаде. Знајте дека ова е очекувано. Емоциите можат да дојдат во бранови, со неколку добри дена што претходат на тешкиот.

Почувствувајте ги чувствата

„Што и да минувате, само знајте дека е во ред да ги имате чувствата што ги имате“, вели Хардинг. И ако размислите за тоа, самото поседување на тие чувства ја покажува вашата отвореност кон љубовта. Фактот дека имате способност да чувствувате толку длабоко е прекрасна прогноза за вашата следна врска. Раскинувањата, отфрлањето и загубата се болни и нè прават поемпатични кон другите. Наместо да ги отфрлате негативните чувства, разговарајте за нив директно со пријател, терапевт, член на семејството или ментор.

