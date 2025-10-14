Како да препознаете ниска емоционална интелигенција кај партнерот

0 SHARES Сподели Твитни

Емоционалната интелигенција е способност да ги препознаете, изразите и разберете сопствените емоции, како и емоционалните состојби на другите.

Во контекст на романтичните врски, емоционалната интелигенција игра клучна улога. Партнерите кои ја поседуваат знаат како да обезбедат поддршка, да изградат доверба и да негуваат квалитетна интимност. Сепак, како да препознаете дека на вашиот партнер можеби му недостасува оваа важна особина?

Лиза Лолес, клинички психотерапевт и извршен директор на „Холистик Виздом“, наведе јасни знаци на ниска емоционална интелигенција.

Не ги препознава или прифаќа вашите емоции

Ако вашиот партнер не реагира на вашите емоционални состојби или ги игнорира, ова може да укажува на ниска емпатија. Луѓето со овој модел на однесување честопати не се во можност да се „стават во туѓа кожа“, што е основа на емоционалната интелигенција.

Нема контрола врз своите реакции

Емоционалната саморегулација се развива за време на адолесценцијата. Ако вашиот партнер реагира бурно дури и на мали предизвици, ова е несоодветна контрола на емоциите – карактеристична карактеристика на ниска емоционална интелигенција.

Тој често е бездушен

Недостатокот на тактика и несоодветните коментари во општеството може да укажуваат на недоволно развиено разбирање на емоциите на другите луѓе. Ако вашиот партнер изгледа рамнодушен кон околностите или луѓето, ова е дополнителен алармен сигнал.

Тој не ве слуша внимателно

Површното слушање, честите прекини додека зборувате или недостатокот на интерес за она што го споделувате се однесувања што одразуваат недостаток на емоционална вклученост и почит кон вашиот партнер.

Несоодветни совети

Една од вообичаените грешки на луѓето со ниска емоционална интелигенција е да се фокусираат на решенија без претходно да ги разберат емоциите на лицето што се соочува со проблемот. Наместо да слуша и да обезбеди емоционална поддршка, партнерот често нуди совети што можат да изгледаат далечни или несоодветни.

Тој не презема одговорност за своите постапки

Обвинувањето на другите укажува на неспособност за справување со чувствата на вина и срам. Партнер кој избегнува одговорност покажува тешкотии во емоционалната регулација и справувањето со последиците од сопствените постапки.

Пронајдете не на следниве мрежи: