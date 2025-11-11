Како да препознаете хроничен стрес: Шест симптоми на кои треба да обрнете внимание

0 SHARES Сподели Твитни

Хроничниот стрес сè повеќе влијае на секојдневниот живот, а неговите знаци честопати остануваат незабележани. Иако можеби се чувствувате смирено, вашето тело може да покажува симптоми кои укажуваат на постојан притисок и напнатост. Препознавањето на овие симптоми е првиот чекор кон намалување на напнатоста и одржување на вашето здравје.

Постојат неколку физички знаци кои јасно укажуваат дека телото постојано работи под притисок:

Мускулна напнатост

Често се јавува чувство на вкочанетост во вратот, рамената или листовите. Несвесното стегање на тупаниците или кревањето на рамената може да предизвика болка и долгорочни проблеми со ‘рбетот.

Зголемена потреба за мокрење

Честото будење навечер за да се оди во тоалет може да биде знак дека телото реагира на стресни ситуации, особено кога автономниот нервен систем е преактивен.

Желба за одредена храна

Интензивната желба за слатка или солена храна е често реакција на телото на емоционален и физички стрес. Овој начин на „саморегулација“ може да биде знак дека телото бара брза енергија или удобност.

Преосетливост на звук и намален фокус

Хроничниот стрес може да ја зголеми реакцијата на гласни или ненадејни звуци и да ја намали способноста за концентрација. Потоа, мозокот првенствено ги обработува информациите што ги перцепира како закана.

Напнатост на лицето и вилицата

Стисната вилица, намрштеноста или напнатиот израз на лицето може да бидат знаци на постојан физички стрес. На долг рок, ова може да доведе до проблеми како што е шкрипење со забите.

Проблеми со спиењето

Стресот може да го наруши сонот, предизвикувајќи чести будења ноќе и тешкотии при заспивање. Потоа, телото произведува хормони за будење во неправилни интервали, што дополнително го зголемува чувството на исцрпеност.

Редовната нега на телото, одморот и свесната релаксација можат значително да помогнат во намалувањето на хроничната напнатост.

