Како да се ослободите од високата температура без лекови: Природни начини кои брзо делуваат и носат олеснување

Пред да посегнете по лекови, пробајте ги природните начини за намалување на температурата што ги користеле нашите предци. Ќе се изненадите!

Температурата е природна одбрана на телото од болести и се јавува кога има инфекција или повреда. Ги зајакнува одбрамбените механизми на телото и всушност е добар знак дека вашиот имунолошки систем добро функционира.

Нормалните температури варираат од 36°C до 37°C, иако кај некои луѓе може да надмине 37 степени доколку останат на сонце подолго време. Температурата на телото варира во текот на денот, така што е највисока помеѓу 17 и 20 часот, а најниска е помеѓу 3 и 5 часот наутро. Исто така, просечната температура на човечкото тело се намалува со возраста и многу се разликува од температурата кај децата.

Кога треба да ја намалиме температурата?

Температурата кај возрасните се намалува само кога ќе надмине 38 ° C, додека ако е пониска не се намалува затоа што така му дозволуваме на телото само да се бори. Но, ако надмине 38, а не ја намалиме, температурата може да има последици како дехидрација и може да влијае на мозокот.

Треската кај децата се намалува ако е над 37,7 °C. Ако ректалната температура на вашето дете е повисока од 38,5 ° C, веднаш посетете лекар.

Како да ја намалите температурата?

Температура се јавува и кај бактериски и кај вирусни инфекции, но третманот е различен. Бактериите се убиваат со антибиотици, но тие не се ефикасни против вирусите. Сè што можете да направите ако имате настинка или грип е да се одморите и да пиете многу течности, по можност вода или незасладен чај, а ако имате апетит, јадете лесна храна како супа која ќе ве загрее и ќе го забрза закрепнувањето.

Најлесен и најбрз начин да се намали температурата е да се земаат лекови на база на парацетамол (во некои случаи ибупрофен), но може успешно да се отстрани и по природен пат, што е секогаш подобар избор. Еве некои од најпознатите природни лекови кои со векови се користат во народната медицина.

Природни начини за намалување на температурата:

1.Туширајте се со млака вода

Стариот начин на намалување на температурата е дефинитивно туширање со млака вода. Ладна вода во никој случај не се препорачува бидејќи телото може да доживее шок и уште повеќе да ја подигне температурата. Не заборавајте да ја измерите температурата пред и после туширање.

2.Облоги

Млаките облоги кои се ставаат на главата можат да помогнат и во ублажување на температурата, но исто така внимавајте да не ги натопите во премногу ладна вода. Кога обвивката ќе се загрее, превртете ја. Кога ќе стане топла, повторно натопете ја со млака вода и ставете ја на челото.

3.Отстранете ја температурата со компири

Компирите многу добро ја апсорбираат топлината, па затоа се еден од најефикасните природни лекови за намалување на температурата. Исечете две до четири дебели парчиња компир, ставете ги на табаните и облечете чорапи. Чувајте ги најмалку половина час или додека температурата не падне. Доколку е потребно, повторете го третманот со нова рунда компири.

4.Третман со ракија

Алкохолот ја извлекува топлината како компирот, па затоа се препорачува да се масира во кожата, особено на стапалата, градите, колената и рацете. Ако немате ракија, може да се користи и медицински алкохол.

5.Изладете ги собите

Кога имате температура, во никој случај не останувајте во загреани простории, туку отворете прозорец за да ја намалите собната температура, а со тоа и телесната температура. Но, не претерувајте – ако почнете да се тресете, затворете го прозорецот и покријте се.

Намалување на температурата кај децата

Температурата на децата можете да ја намалите и на природни начини, како туширање со млака вода, млаки облоги или компири, но консултирајте се со доктор за масажа со ракија. Исто така, обезбедете му на вашето дете многу течности и разладете ја неговата соба. Ако температурата надминува 38,5 ° C и не можете да ја намалите, задолжително контактирајте со лекар.

