Како да се подготвите за долг лет со авион? Направете го патувањето што е можно полесно

0 SHARES Сподели Твитни

Долгите летови можат да бидат физички и ментално исцрпувачки, особено ако не сте правилно подготвени. Без разлика дали патувате за бизнис, одмор или авантура, условите на авионот, промените на временската зона и ограничениот простор можат да влијаат на вашето здравје и расположение.

Соодветната подготовка не само што ја зголемува удобноста, туку помага и во намалувањето на ризикот од дехидрација, замор и стрес.

Удобност за време на летот

Еден од најважните фактори за пријатен долг лет е изборот на вистинската облека. Најдобар избор се лесни, дишечки ткаенини како памук кои овозможуваат слобода на движење и спречуваат потење. Синтетичките ткаенини можат да ја заробат топлината и да предизвикаат непријатност, па затоа е најдобро да ги избегнувате. Исто така, се препорачува да се облекувате во слоеви за да ви помогне да се прилагодите на промените во температурата во кабината.

Ако имате избор на седишта, изберете оние што нудат повеќе простор или се поблиску до ходникот за да можете полесно да станете и да ги истегнете нозете. Мала перница за патување и лесно ќебе можат да ви помогнат да се чувствувате поудобно, особено на ноќни летови.

Истегнување за подобра циркулација

Седењето во затворен простор подолг временски период може да ја забави циркулацијата и да предизвика вкочанетост на мускулите. Затоа е добра идеја да правите неколку едноставни вежби за истегнување на секои еден или два часа, дури и додека седите. Подигнете ги и спуштете ги стапалата неколку пати, ротирајте ги глуждовите, истегнете ги нозете напред и нежно истегнете ги листовите.

Исто така, можете малку да се наведнете напред додека седите, да ги завиткате рацете околу долниот дел од нозете и да ја задржите положбата неколку секунди за да го ослободите напрегањето на грбот. Овие вежби не бараат многу простор и можат значително да го намалат чувството на тежина во нозете и да го подобрат протокот на крв.

Ментална подготовка и хигиена

Долгите летови можат да бидат стресни, особено за луѓето кои имаат страв од летање. Техники како длабоко дишење, медитација или слушање релаксирачка музика можат значително да ја намалат нервозата. Планирањето забава – книги, филмови, музика или игри – ќе помогне времето да помине побрзо.

Хигиената за време на летот е исто така клучна. Донесете влажни марамчиња, средство за дезинфекција на раце и резервна маска. Редовното миење и дезинфекција на рацете ќе ви помогне да се заштитите од бактерии што можат да се шират во затворен простор. Ова не само што ќе ви помогне да се чувствувате освежени, туку ќе го намали и ризикот од настинка или други инфекции.

Пронајдете не на следниве мрежи: