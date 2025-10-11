Како да се справите со непријатноста на интервју за работа: Американски експерт има четири совети

0 SHARES Сподели Твитни

Се подготвивте, вежбавте и се облековте во вашата најдобра облека. Но, неколку минути по почетокот на интервјуто за работа, нешто не ви одговара. Вашата енергија е празна, имате тешкотии со зборувањето или лицето со кое разговарате изгледа расеано.Се случува „лоша хемија“. Иако не можете да го контролирате расположението на лицето што ве интервјуира, добрата вест е дека можете да контролирате како се претставувате. Начинот на кој се справувате со несмасноста на интервју за работа кажува исто толку за вашиот професионализам и отпорност колку и вашето CV.Џени Вуд, која работеше во Гугл 18 години, беше истражувач на Харвардската бизнис школа и сега има свој бизнис, во авторски текст за CNBC изјави дека интервјуирала стотици кандидати кои аплицирале за работата.Таа забележа дека меѓу нив имало и такви кои „се сопнале“ за време на интервјуто кога нивната енергија се намалила, како и такви кои се справиле со незгодноста мирно, самоуверено и адаптивно. Токму второто се издвојувало, според неа. Таа истакнала четири начини за справување со незгодноста за време на интервју за работа без да ја изгубите рамнотежата.Одделете ги фактите од приказнатаВуд нè потсети дека е лесно да се падне во спирала од впечатоци, како на пример: „Ме прекинаа, мојот одговор беше ужасен, целото интервју беше катастрофа.“ Но, како што предложи, запрашајте се дали е тоа факт или само вашата приказна за фактите.Ова е нешто што таа го нарекува „Вистини и приказни“ во нејзината книга „Дива храброст: Потрага по она што го сакате и добивање“. Имено, како што навела, вистината е дека испитувачот ве прекинал додека ја раскажувавте приказната и го мразел вашиот одговор.„Прегледувањето на она што ви се случило ви помага да останете смирени. Еден незгоден момент не значи дека интервјуто е неуспех. Лицето со кое разговаравте може да биде само едно од лицата што ја донесуваат одлуката за вработување. Нивното расположение можеби нема никаква врска со вас“, истакна Вуд.Таа предложи енергично да го завршите интервјуто за работа, а подоцна да размислите дека лицето со кое разговаравте можеби не е вистинскиот шеф за вас.Пронајди ја својата искраТаа предупреди дека незаинтересираниот или „тежок“ испитувач може да биде дефанзивен. Таа предложи во таква ситуација да се спротивстави на искушението да се идентификува со неговата рамнодушност. Наместо тоа, додава таа, да се зголеми жештината и ентузијазмот.„Кога отидов на интервју за работа во Google во 2006 година, имав лист хартија на кој со големи букви пишуваше „НАСМЕВКА“. Сакав потсетник што ќе ми помогне да ја одржам мојата искра жива, без оглед на расположението на лицето што го интервјуирав“, нагласи Вуд.Понатаму, таа препорача говорот на телото да биде отворен, рамената наназад, рацете опуштени и контактот со очите постојан.„Нека вашиот тон искрено пренесе возбуда за работната позиција за која аплицирате или компанијата за која сакате да работите. Дури и ако искрата не се запали, ќе бидете запаметени како некој што носи енергија и позитивност“, вели таа.Таа потсети дека студиите покажуваат дека ентузијазмот кај лидерите е поврзан со позитивни перцепции за нивните перформанси.Не плашете се да направите пауза.Кога хемијата е прекината, станувате нервозни и одеднаш ја исполнувате тишината со брборење, што може да ве натера да звучите вознемирено. Вуд предлага да го промените ова со тоа што ќе застанете на момент пред да одговорите на прашање.„Земете два здива и два здива. Потоа одговорете јасно, со одлучна поента. Тие две секунди го смируваат вашиот нервен систем и ве прават да звучите посигурно. Можете дури и да паузирате подолго (препорачливо до 15 секунди) за да ја запишете тезата за тешко прашање“, објасни таа.Како што таа објасни подетално, ако ве прашаат, на пример, како би се справиле со ефектите од вештачката интелигенција (ВИ) во бизнисот, би можеле да запишете:

Истражувачка работа;

Континуирано образование;

Со промена на вашето размислување;

Анализа на ризик.

После тоа, рече таа, заокружете ги двете ставки што сакате да ги користите како ваш одговор. Паузирањето не само што го прави вашиот одговор пократок и поконцизен, туку и ѝ дава можност на личноста со која разговарате да се вклучи. Ова може, рече Вуд, да го ресетира ритамот на интервјуто за работа.Фокусирајте го вашето внимание.Ако интервјуто ви се чини „заглавено“, најбрзиот начин да ја пренасочите вашата енергија е да се фокусирате на лицето со кое разговарате. Но, не е ли интервјуто за вас? Дали испитувачот ќе се спротивстави ако се фокусирате на него? Ако интервјуто е веќе непријатно, тогаш, како што нагласи таа, можете да ризикувате.„Ако ве прашаат, на пример, кои би биле вашите приоритети во тимот, одговорете и нежно поттикнете го разговорот. Можете да одговорите со контрапрашање: „Кои се вашите вистински приоритети во овој квартал?“ На овој начин можете да здивнете, да соберете информации за следното интервју и да си дадете шанса да зборувате за себе. Истражувањата покажуваат дека задоволството доаѓа од зборувањето за себе. Со поттикнување на разговор за лицето со кое разговарате за неговата работа, можете да го промените неговото расположение“, истакна Вуд.На крајот на краиштата, не можете да ја контролирате енергијата на испитувачот, но можете да ја контролирате сопствената. Во работна средина каде што прилагодливоста и отпорноста се подеднакво важни како и техничките вештини, ова може да биде вистински тест, заклучи Вуд во колумна за CNBC.

