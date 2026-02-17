Како да се спречи икањето кај бебињата: Едноставни техники кои функционираат

0 SHARES Сподели Твитни

Икањето е една од првите навики што се појавуваат кај бебињата и често се јавува во утробата. Обично е безопасно и исчезнува само од себе, но некои навики во исхраната можат да ја влошат и да предизвикаат непријатност.

Според педијатарот Гари Киркилас од Детската болница во Феникс, икањето кај новороденчињата е честа појава, претежно безопасна и обично престанува по само неколку минути. Иако бебето може да се грчи по целото тело, вообичаено е да продолжи да јаде и да спие нормално.

Точната причина за икање кај новороденчиња е непозната и често се јавува без очигледна причина. Сепак, постојат неколку ситуации што можат да предизвикаат икање. Бебето може да јаде премногу, да јаде премногу брзо или да голта повеќе воздух за време на хранењето. Потоа нејзиниот стомак се шири и може да притиска на дијафрагмата.

Кога дијафрагмата почнува спазматично да се контрахира, воздухот одеднаш влегува во белите дробови, а гласните жици брзо се затвораат. Секоја иритација на дијафрагмата може да го наруши дишењето и да доведе до икање, што може да се случи кога бебето е нервозно, раздразливо или доживува ненадејна промена на температурата.

За разлика од возрасните, кои често се обидуваат да го спречат икањето со задржување на здивот или пиење ладна вода, бебињата не можат да го сторат тоа. Кај повеќето новороденчиња, икањето ќе престане без никаков третман, но секое бебе може да реагира различно и понекогаш може да изгледа дека е вознемирено.

Иако не постои сигурен начин веднаш да се запре икањето кај бебето, постојат неколку едноставни чекори што можат да се преземат за да се ублажи ова.

Се препорачува да се направи пауза помеѓу хранењата и да се почека пет до 10 минути пред повторно да се понуди храна. За време на овие паузи, корисно е да се подигне бебето и да се подригне за да се исфрли вишокот проголтан воздух. Хранењето со побавно темпо, со почести, пократки паузи, исто така може да го намали оптоварувањето на желудникот и дијафрагмата.

Држењето на бебето во исправена положба по оброкот дополнително го помага протокот на воздух и ја намалува веројатноста икањето да продолжи. Некои деца се смируваат и се опуштаат со цуцла, па дури и тоа едноставно движење може да помогне во ублажување на икањето.

Во повеќето случаи, икањето не предизвикува вистински проблеми и не се меша во хранењето или спиењето. Меѓутоа, ако икањето стане често, трае невообичаено долго или се чини дека му предизвикува на бебето сериозна непријатност, родителите треба да се консултираат со педијатар.

