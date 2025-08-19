Како да се ублажи сериозното воспаление на мускулите по напорен тренинг

0 SHARES Сподели Твитни

Веројатно сте доживеале ден по напорен тренинг кога секое движење ве боли – станувањето од кревет е тешко, а дури и одењето во тоалет ви изгледа како вистински предизвик.Интересно е што овој вид воспаление не се јавува само кај оние кои штотуку почнуваат да вежбаат, туку и кај оние кои редовно тренираат.

Имено, особено силна болка најчесто се јавува по нови или необични активности, како што е групен тренинг што го пробувате за прв пат или кога во вашиот тренинг вклучувате вежби кои ја нагласуваат ексцентричната фаза на движење – онаа каде што мускулот се издолжува под оптоварување. Во текот на оваа фаза се јавува микрооштетување на мускулните влакна.

Иако болката обично трае 2-3 дена, постојат неколку совети кои можат да ви помогнат да ја ублажите и да го забрзате закрепнувањето:

Движете се, а не одморете се

Иако одморот изгледа како најдобра опција кога целото тело ве боли, целосниот одмор всушност може да го продолжи закрепнувањето. Лесна прошетка или возење велосипед може да биде многу покорисен избор. Имено, движењето ја подобрува циркулацијата, што овозможува повеќе кислород и хранливи материи да стигнат до мускулите – а тоа директно помага побрзо да се излечи и да се намали болката.

Ако сакате да тренирате, изберете лесни вежби без оптоварување или со намален интензитет (25-50% од вообичаениот).

Хидратацијата е клучна

Пиењето доволно течности му помага на телото да се ослободи од токсините и отпадот од мускулите. Водата, незасладените чаеви и природните пијалоци можат значително да придонесат за побрзо закрепнување и помала болка.

Лесно истегнување

Нежното истегнување може да помогне во намалувањето на вкочанетоста и подобрувањето на подвижноста. Не ги форсирајте движењата – истегнете се до границата на удобно чувство и држете ја положбата 5-10 секунди.

Протеини за закрепнување на мускулите

Протеините играат клучна улога во регенерацијата на мускулите. Се препорачува внес од 1,4 до 2 грама протеини на килограм телесна тежина. Нема потреба да се претерува, но нема потреба да се занемарува овој важен аспект на закрепнувањето.

Топли или ладни облоги

Не постои универзален одговор – некои луѓе претпочитаат топли, а некои ладни облоги. Пробајте што ви се допаѓа повеќе, бидејќи дури и краткорочното олеснување може да значи многу.

