Како да ја добиете најдобрата боја на седата коса? Фризер има решение за проблем што ги мачи повеќето жени

0 SHARES Сподели Твитни

Како што жените стареат, многумина забележуваат дека седата коса станува потешка за одржување и боење.

Покрај тоа што е визуелно позабележителна, често се случува бојата на седата коса да не трае толку долго или да не се лепи рамномерно.

Сепак, британската фризерка Труди Хејс, која редовно споделува корисни совети за нега на косата на своите социјални мрежи, објасни зошто е тоа така и што можете да направите за вашата боја да трае подолго и да изгледа подобро.

Според The Sun, Труди истакнува дека седата коса е генерално погуста и има погруба текстура од косата што ја имавме во младоста.

Покрај тоа, како што старееме, скалпот почнува да произведува помалку природни масла, што исто така влијае на изгледот и здравјето на косата.

View this post on Instagram

A post shared by T R U D Y | H A Y E S (@trudzhayez)

Друг важен фактор е структурата на седата коса.

Имено, кутикулата на седата коса (надворешниот заштитен слој на косата) е поцврста и помалку пропустлива, што значи дека е потешко водата и бојата да поминат низ неа. Ова предизвикува бојата да се измие побрзо, а пигментот да се лепи лошо на косата.

Како полесно да се обои седата коса?

Фризерката Труди Хејс открива неколку трикови кои можат значително да го продолжат векот на траење на бојата на косата и да го направат резултатот поубав:

Подготовка на косата пред боење:

Пред боење, таа советува да ја омекнете седата коса со мала количина водород пероксид, кој се нанесува директно на сивите области. Ова помага да се отвори кутикулата за бојата полесно да навлезе во косата.

Нанесување на бојата двапати:

За тврдоглава седа коса, корисно е бојата да се нанесе двапати, особено на областите каде што седата коса е најизразена, како што се темето или слепоочниците.

Темелно миење на косата пред боење:

Пред боење, потребно е темелно да ја исплакнете косата од сите силикони, спрејови, пени или други производи за стилизирање, со цел да се исчисти кутикулата и да се овозможи подобро лепење на бојата.

Избегнувајте тврда вода – непријател на здравата коса

Покрај самата техника на подготовка и боење, Труди предупредува и за влијанието на тврдата вода, односно вода што содржи високо ниво на минерали како што се калциум и магнезиум.

Таквата вода може да остави минерални наслаги на косата кои создаваат невидлив слој и на тој начин го спречуваат навлегувањето на влага и хранливи материи.

Резултатот е сува, кршлива коса склона кон кршење.

Пронајдете не на следниве мрежи: