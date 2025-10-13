Како да ја зачувате свежината на домашниот ајвар и да спречите формирање на мувла

0 SHARES Сподели Твитни

Кога подготвувате зимска храна, често се случува да оставите тегла ајвар или џем и на површината да се формира мувла. Сепак, со неколку едноставни трикови, можете да ја одржите зимската храна свежа со месеци.Мувлата најчесто се појавува поради вишок влага, недоволна пастеризација или ако капаците и теглите не се правилно стерилизирани. Дури и мала количина воздух во теглата може да предизвика расипување.Едно едноставно решение е да се прелие тенок слој врело масло врз конзервите откако ќе се наполнат теглите или да се посипе малку конзерванс врз нив.Маслото создава заштитен слој што спречува зимницата да дојде во контакт со воздухот, додека конзервансот го спречува развојот на микроорганизми. Благодарение на ова, ајварот и џемот можат да бидат без мувла во текот на целата зима.Дополнително, важно е да не се прескокнува стерилизацијата. Теглите и капаците треба да се мијат, потоа да се загреат во рерна или да се прелијат со вода, а дури потоа да се наполнат.Ако не сакате да користите конзерванс, доволно е да нанесете тенок слој масло. Посовремен начин е теглите да се пастеризираат во рерна или во голем сад со вода, бидејќи топлината дополнително ги уништува бактериите и габите.

Пронајдете не на следниве мрежи: