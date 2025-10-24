КАКО ДО ГУСТА КОСА ПО ПРИРОДЕН ПАТ? Еве како да биде поздрава

0 SHARES Сподели Твитни

Тенката и ретка коса се згуснува на овие пет начини.

Иако навистина не можеме да влијаеме на драстичната густина на косата, а особено не со природни методи, можеме да ѝ помогнеме на нашата коса барем да добие волумен.

Косата варира во дебелина на ретка, средна и густа коса. Оваа класификација се базира на количината на коса на главата и не зависи од текстурата на косата. Во просек, има околу 2.200 фоликули на коса по квадратен сантиметар и има вкупно околу 100.000 влакна на главата. Слабеењето на густината на косата може да биде последица на физичкото здравје, лошата исхрана, препаратите, но почесто тоа е наследно. И верувајте ни, исто како што мажите се ќелави, нормално е жените да губат коса со возраста. Без оглед на причината, можно е вашата коса да изгледа природно пополна благодарение на секојдневната храна што нормално ја внесувате во вашето тело, но овој пат ќе ја ставите на вашата коса. Овие методи не треба да го заземаат местото на лекување на можните причини за тенка коса, како што се недостатоци во исхраната или алопеција, но бидејќи се природни третмани, тие можат да ви помогнат да ја задебелите тенката коса без разлика дали е потребен дополнителен третман или не.

Затоа подолу ви носиме пет корисни совети за подобрување на густината на косата што можете да ги направите дома.

5 начини за подобрување на густината на косата

Јајца

Јајцата се богати со протеини, што е важно за да имате силна, густа коса. Кога се изведува редовно, „третманот“ со јајца може да помогне во задебелување и зајакнување на косата.

Маска: Изматете едно или две јајца кои потоа ќе ги нанесете на скалпот за да ја навлажнете косата. Оставете да отстои околу 30 минути.

Маслиново масло

Тоа е богато со омега-3 масни киселини и други хранливи материи кои се од суштинско значење за целокупното здравје, вклучително и здравјето на косата. Кога се нанесува директно на скалпот и косата, маслиновото масло помага во задебелување на косата.

Маска: Загрејте го маслото на телесна температура, масирајте го во скалпот и косата и оставете го во коса 30 до 45 минути. Потоа исплакнете со благ шампон. Некои луѓе додаваат малку мед во маслиновото масло, додека други предлагаат да се остави маслото на косата преку ноќ, со капа за капење за покривање на главата.

Пире од портокал

Витаминот Ц, пектинот и киселината во портокалите можат да помогнат на неколку начини. Витамините и хранливите материи можат да го подобрат природниот сјај на косата, а киселината во портокалот помага да се разложат остатоците од производите за нега на коса.

Маска: Можете да користите пире од портокал како третман за коса со мешање на свежи портокали, а потоа масирајте ги во вашата коса и скалп. Оставете го пирето на вашата коса околу еден час пред да го исплакнете.

Гел од алое вера

Се верува дека алое вера е корисно растение за кожата, скалпот и косата. Нанесувањето масло од алое директно на косата и скалпот може да помогне во зајакнувањето на косата.

Маска: Може да се обидете да триете чист гел од алое во вашиот скалп и да оставите да делува 30 минути пред да го исплакнете. Некои луѓе мешаат масло од алое со кокосово или маслиново масло. Може да го нанесувате еднаш до двапати неделно.

Авокадо

Авокадото е богато со витамин Е и затоа е добар хидратантен крем. Направете си едноставна маска што можете да ја нанесувате двапати неделно.

Маска: Измешајте 1 авокадо со 1 лажица маслиново масло. Нанесете ја смесата на косата и скалпот и оставете да отстои околу 30 минути пред да ја исплакнете.

Пронајдете не на следниве мрежи: