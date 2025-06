Како Израел користел шпиони, шверцувани дронови и вештачка интелигенција за да го изненади и ослаби Иран

0 SHARES Сподели Твитни

Израел го шокираше и ослабе Иран минатата недела кога спроведе разузнавачка и воена операција, која се подготвуваше со години, во која погоди високи цели со прецизна прецизност.Водена од шпиони и вештачка интелигенција, израелската војска преку ноќ лансираше борбени авиони и вооружени беспилотни летала, претходно прокриумчарени во Иран, за брзо да онеспособи голем дел од иранските системи за воздушна одбрана и ракети. Кога постигна поголема слобода на движење во иранскиот воздушен простор, Израел бомбардираше клучни нуклеарни постројки и елиминираше високи генерали и научници. Додека Иран успеа да одговори, неколку часа подоцна, неговата способност за одмазда – веќе започната од претходните израелски напади – беше значително намалена.Ова сведоштво е засновано на интервјуа со десет сегашни и поранешни израелски разузнавачки и воени претставници, од кои некои зборуваа под услов на анонимност поради чувствителната природа на операцијата, пишува АП.Изненадување со помош на шпионажа и вештачка интелигенцијаЕлементот на изненадување беше засилен од фактот што иранските власти очигледно веруваа дека Израел нема да нападне додека продолжуваат преговорите со САД за брзиот напредок на нуклеарната програма на Иран.Шестата рунда разговори беше планирана за минатата недела во Оман, но израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ја активираше операцијата „На лавот“ во петокот – откако претходно го извести американскиот претседател Доналд Трамп.Нетанјаху со години тврди дека неутрализирањето на нуклеарната програма на Иран е од витално значење за безбедноста на Израел и претходно презеде чекори за да ја забави способноста на Иран да збогатува ураниум до нивоа за оружје. Сепак, тој рече дека е неопходен поагресивен напад бидејќи Иран продолжува да збогатува и покрај дипломатските напори на САД и предупредувањата од мониторите на ОН.Врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, постојано повикува на уништување на Израел. Политичките лидери на Иран тврдат дека нивната нуклеарна програма е за мирни цели, иако тие се единствената земја без нуклеарно оружје што збогатува ураниум до нивоа блиски до воена употреба.Шверц со дронови во ИранМосад и војската работеле најмалку три години за подготовка на операцијата, според поранешен разузнавачки офицер кој бил запознаен со нападот. Тој зборуваше под услов на анонимност поради чувствителноста на темата.Нападот се потпирал на информации собрани од Израел за време на бранот воздушни напади минатиот октомври, кои „ги истакнаа слабостите во воздушната одбрана на Иран“, рече Нисан Рафати од Меѓународната кризна група.💢İnanılmaz bir görüntü…💢İran’a sızan Mossad ajanlarının, İran hava savunma sistemlerine yönelik Kamikaze İHA saldırılarının görüntüleri!!!💢İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedimejad yıllar önce ülkesine sızan İsrail ajanlarına karşı bir birim oluşturduklarını ama o birimin… pic.twitter.com/6m6dotIgDs— Zafer Şahin (@zafersahin06) June 13, 2025За дополнително да ги ослабат системите за воздушна одбрана и ракетни системи на почетокот на нападот минатата недела, агентите на Мосад шверцувале прецизно оружје во Иран и го распоредиле однапред во близина на цели, изјавија двајца сегашни безбедносни претставници. Според поранешниот разузнавачки службеник, меѓу тоа оружје имало и мали вооружени беспилотни летала што агентите ги донеле во возилата.Мосад го распоредил тоа оружје во близина на иранските системи земја-воздух, изјави поранешниот шеф на Мосад, Тамир Шаин. Агенцијата работи со комбинација од локалното население и Израелците, додаде таа.Користење на вештачка интелигенција и човечка интелигенција за избор на целиЗа да анализираат информации од повеќе извори, Израел ја користел најновата вештачка интелигенција, изјави разузнавачки службеник задолжен за избор на цели. Вештачката интелигенција им помогнала брзо да пребаруваат низ големи количини на податоци. Таа анализа започнала во октомври, еден месец пред Нетанјаху да нареди развој на планови за напад.Истрагата на „Асошиејтед Прес“ откри дека израелската војска користи американски модели на вештачка интелигенција за анализа на разузнавачки информации и пресретнување на комуникации за следење на непријателските движења – што се користело и во војните против Хамас и против Хезболах.Офицерот рече дека целите биле поделени во категории: лидерство, војска, цивилна инфраструктура. Беа избрани оние кои претставуваа директна закана – како што се членовите на Револуционерната гарда, која управува со балистичките ракети на Иран.Israeli Air Force conducts multiple strike waves across western Iran, targeting and destroying air defense systems, ballistic missile platforms, and drone facilities, according to the IDF.The IDF released footage of the operation and stated that dozens of sites used to store… pic.twitter.com/UyhwFd6cF9— Oli London (@OliLondonTV) June 17, 2025Неговата задача беше да состави список на ирански генерали, вклучувајќи каде работат и како го поминуваат слободното време.Меѓу високите воени личности убиени од петокот се генералот Хосеин Салами, командант на Револуционерната гарда, и генералот Мохамад Багери, началник на Генералштабот на иранската армија.Покрај вештачката интелигенција, Мосад се потпирал и на шпиони за да ги идентификува водечките нуклеарни научници и припадници на Гардата, изјави еден безбедносен службеник. Во еден напад врз подземен бункер беа убиени најмалку осум членови на Гардата, вклучувајќи го и раководителот на ракетната програма.Таргетирање на ирански возилаДруг аспект на нападот беше уништувањето на возилата што се користат за транспорт и лансирање ракети.Тамир Шеин ја спореди стратегијата со неодамнешната украинска операција на руска територија, кога едноставни беспилотни летала оштетија речиси една третина од стратешките бомбардери на Москва.Во интервју за иранската државна телевизија, началникот на полицијата, генерал Ахмадреза Радан, изјави: „Откриени се неколку возила со мини-дронови и тактички дронови“. Тој додаде дека „некои предавници се обидуваат да се вклучат во воздушната одбрана со летови на мини-дронови“.Колку назад се случува оваа операција?Се верува дека Мосад извршил бројни тајни напади врз нуклеарната програма на Иран во текот на годините, вклучувајќи сајбер напади и атентати на нуклеарни научници – иако ретко јавно ги признава таквите дејствија.На почетокот на 2000-тите, иранските центрифуги за збогатување ураниум беа уништени од вирусот „Стакснет“, за кој се верува дека е создаден од Израел и САД.Во 2018 година, Израел ја украде целата архива за нуклеарни истражувања на Иран – десетици илјади документи, рече пензионираниот генерал Јоси Купервасер, поранешен офицер за воено разузнавање и сегашен директор на Институтот за стратегија и безбедност во Ерусалим.NEW:🇮🇷🇮🇱 The IDF has released footage destroying two F-14 Tomcats in the Israeli opening strike. But Iranian media has proven that they are wooden decoys. Satellite images show that they have been standing there for 3 years without being moved. pic.twitter.com/BeESsBrvfP— Megatron (@Megatron_ron) June 16, 2025Во јули 2024 година, Израел го уби високиот лидер на Хамас, Исмаил Ханија, во бомбашки напад во пансион во Техеран.Бруталниот напад од минатата недела врз срцето на нуклеарната и воената инфраструктура на Иран не се појави од никаде, според пензионираниот бригаден генерал Амир Авиви, кој го предводи израелскиот Форум за безбедност и одбрана.„Тоа е резултат на долгогодишна интензивна работа на израелската разузнавачка заедница во Иран и воспоставување силно присуство на терен“, рече тој.



