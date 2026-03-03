Како иранските напади го потресоа митот за безбеден Дубаи и поставија преседан

0 SHARES Сподели Твитни

Со децении, приказната за продажбата на Дубаи се потпираше на блескави облакодери, плати ослободени од данок и неизговорено ветување дека конфликтите што го зафатија Блискиот Исток ќе престанат на неговите граници, а во саботата тоа се промени.

Иранските напади низ целиот Залив ги погодија аеродромите, хотелите и пристаништата, но и психолошките темели на градот кој четири децении изгради репутација на безбедно засолниште за бизнис во нестабилен регион.

Властите на Обединетите Арапски Емирати реагираа брзо, објавувајќи дека ситуацијата е под контрола. Но, за инвеститорите и жителите кои гледаа како ракетите ги погодуваат симболите на градот додека тие се складираат, останува прашањето дали тие гаранции се доволни.

„Тешко е да се процени заканата за економскиот модел на Дубаи“, рече Џим Крејн од Институтот Бејкер на Универзитетот Рајс.

Берзите во ОАЕ беа затворени во понеделник и вторник, а техничките прекини по ударот врз облачните објекти на Амазон ги нарушија некои банкарски операции. Десетици илјади луѓе беа блокирани поради затворениот воздушен простор.

Со децении, Дубаи речиси целосно ја градеше својата економија врз ненафтените сектори, како што се трговијата, туризмот, луксузните недвижности и финансиите, додека нафтата денес сочинува помалку од два проценти од БДП.

Но, ранливоста отсекогаш постоела. Ормутскиот теснец, низ кој минува околу една петтина од светската поморска трговија со нафта, е близу до Дубаи, а Иран има и мотив и капацитет да ја дестабилизира регионалната трговија, според Ројтерс.

За време на викендот, Меѓународниот аеродром во Дубаи беше погоден, избувна пожар во пристаништето Џебел Али, а Бурџ Ал Араб беше оштетен од фрагменти од пресретнувач. Три лица загинаа, а 58 беа повредени, според Министерството за одбрана на ОАЕ.

Прекинот на тргувањето на берзите во Абу Даби и Дубаи на 2 и 3 март претставува преседан.

„Тоа е навистина голема промена во перцепцијата“, рече Вилијам Џексон од „Капитал економикс“, додавајќи:

„Економиите на Заливот во голема мера се сметаа за безбедни од иранската одмазда. Мислам дека тоа навистина се промени во текот на викендот.“

Влијанието, заклучуваат аналитичарите, ќе зависи од времетраењето на конфликтот, но репутацијата на Дубаи како безбедно засолниште повеќе не се зема здраво за готово.

The post Како иранските напади го потресоа митот за безбеден Дубаи и поставија преседан appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: