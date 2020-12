Како Кевин остана „Сам дома“?

Мал е бројот на оние кои не го гледале барем еднаш, а многу се оние кои го гледале повеќе од еднаш. Еден обожавател тврди дека забележал важен детаљ од филмот што објаснува многу.

Имено, приказната за филмот „Сам дома“ е за осумгодишниот Кевин Мекалистер кој останува сам дома на Божик, кога неговото семејство оди на патување во Франција и тој случајно останува дома. Покрај тоа што е целосно сам во големата семејна куќа, пред него се исправа нов предизвик – двајца провалници кои сакаат да го ограбат.

Прашањето е како неговите родители навистина можеле да го заборават, а одговорот на тоа прашање наводно го има обожавател кој тврди дека го гледал филмот повеќе од педесет пати.

Тој наведува дека одговорот е на самиот почеток, во сцената кога Кевин и неговиот постар брат се расправаат и случајно истураат пијалок на авионски билети и пасоши.

Таткото на Кевин влегува и го расчистува нередот со неколку хартиени салфетки кои потоа ги фрла во корпа за отпадоци. Во еден краток кадар е прикажана содржината на корпата, а меѓу стутканите салфетки е и билетот на Кевин. Кога семејството е на аеродромот, мајката ги пребројува, а наместо Кевин, меѓу семејството ќе се провлече и едно момче кое „влегува“ во пребројувањето, па бројките на мајката се совпаѓаат.

Ова, наведува обожавателот, објаснува како успеале да го заборават и да не сфатат дека детето е оставено дома.

Watching Home Alone for the 50th time and I’ve never noticed that in the starting scene when there is a fight in the kitchen, Kevin’s ticket is put in the bin. Who knew? 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/lpkC386Yo3

— Jonathan J (@JonjayJJ) December 6, 2020