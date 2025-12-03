Како кортизолот влијае на нивото на шеќер во крвта? Експертите советуваат како успешно да го контролирате дијабетесот

0 SHARES Сподели Твитни

Бидејќи самиот дијабетес може да биде стресна состојба за справување, може да се создаде маѓепсан круг во кој анксиозноста или стресот го зголемуваат шеќерот во крвта, што доведува до поголем стрес или анксиозност. Но, тоа исто така значи дека напорите за намалување на стресот во вашиот живот можат да имаат двојна корист: помирен живот и постабилни нивоа на шеќер во крвта.

Како кортизолот го зголемува шеќерот во крвта?

Кортизолот е стероиден хормон што го лачат надбубрежните жлезди како одговор на стрес. Покрај регулирањето на одговорот на телото на стрес, кортизолот игра улога во управувањето со шеќерот во крвта, крвниот притисок, метаболизмот, воспалението и меморијата.

Иако кортизолот често се поврзува со хроничен стрес, на телото му е потребен овој хормон за нормално функционирање.

– Кортизолот е неопходен за живот. Високите нивоа на кортизол имаат важна функција. Кога се соочувате со опасност, ослободувањето на овој хормон ви помага брзо и соодветно да реагирате на вистинската закана – вели Џон Буес, доктор по медицина, доктор на науки, директор на Центарот за дијабетес на Универзитетот во Северна Каролина.

Проблемите се јавуваат кога телото произведува премалку или премногу кортизол. Премалку кортизол води „до потенцијално фатална болест наречена адренална инсуфициенција “, вели тој, додека премногу му штети на телото:

– Премногу кортизол може да го зголеми шеќерот во крвта преку различни механизми, вклучувајќи го и начинот на кој инсулинот делува во телото. Може да предизвика дијабетес.

Кортизолот влијае на нивото на гликоза на неколку начини:

Го стимулира црниот дроб да произведува и ослободува гликоза во крвотокот за енергија

Ја намалува количината на гликоза што ја користат мускулните клетки, оставајќи повеќе во крвта

Помага во ослободувањето на масни киселини, извор на енергија за производство на дополнителна гликоза

Ја намалува количината на инсулин што го лачи панкреасот

Премногу кортизол може да го зголеми шеќерот во крвта преку различни механизми

Кортизол, стрес и дијабетес тип 2: Маѓепсан круг

Природно е да се доживува стрес, но хроничниот или долгорочниот стрес може да придонесе за многу здравствени проблеми, вклучително и тешкотии при контролирање на шеќерот. Истражувањата покажуваат дека менталниот и физичкиот стрес можат да придонесат за развој на дијабетес тип 2 .

Иако причините за оваа поврзаност сè уште се истражуваат, јасно е дека стресот директно влијае на лачењето на инсулин. Комбинацијата од хроничен стрес и дебелина го влошува метаболичкото здравје и прогресијата на дијабетесот. Кортизолот и другите стрес хормони ја зголемуваат инсулинската резистенција и акумулацијата на висцерални масти, како и воспалението во телото, што дополнително ја влошува инсулинската резистенција.

Самиот дијабетес е поврзан со зголемен стрес и анксиозност. Луѓето со дијабетес тип 1 и тип 2 имаат поголема веројатност да доживеат стрес, што не е изненадувачки со оглед на обемните здравствени ефекти и постојаната потреба од следење. Накратко, хроничниот стрес и дијабетесот имаат реципрочна врска, при што едниот го влошува другиот.

Дали високиот кортизол го објаснува тешкото контролирање на дијабетесот?

Најзначајната состојба поврзана со висок кортизол е Кушинговиот синдром , кој се јавува кога телото произведува премногу кортизол поради тумори на хипофизата или надбубрежните жлезди или кога некое лице зема високи дози на стероиди препишани од лекар.

Иако Кушинговиот синдром се смета за редок, постои група луѓе со дијабетес кои може да имаат малку покачени нивоа на кортизол, иако не доволно за да се дијагностицира Кушингов синдром. Истражувањето на Буис – кое сè уште не е потврдено од други истражувачи или авторитети за дијабетес – сугерира дека оваа состојба може да објасни зошто некои луѓе се борат да ги постигнат своите цели за контрола на шеќерот во крвта.

– Сè повеќе препознаваме благ хиперкортизолизам, пониско ниво на кортизол отколку кај Кушингов синдром, но повисоко од нормалното. Ја поврзуваме оваа состојба со дијабетес кој е потешко контролиран – вели Биус.

Тешко контролираниот дијабетес тип 2 може да се дефинира на различни начини, вклучувајќи ја потребата од три или повеќе лекови за дијабетес, инсулин покрај други лекови или најмалку два лекови за дијабетес и два лекови за крвен притисок . Во истражувањето на Беус, 24% од учесниците покажале знаци на хиперкортизолизам според една мерка.

Многу луѓе со тежок за контрола дијабетес веќе ја користат максималната доза од најефикасните лекови, како што се SGLT2 инхибиторите и GLP-1 или GIP/GLP-1 агонистите. Бојс шпекулира дека повисоките нивоа на кортизол може да објаснат зошто некои луѓе лошо реагираат на лекови:

– Ако вашиот дијабетес не е под контрола и земате повеќе лекови, вклучувајќи ги и најсилните, нешто друго мора да е во игра – не само обичен дијабетес тип 2.

Долгорочно покаченото ниво на кортизол е поврзано со кардиоваскуларен ризик, остеопороза и прерана смрт

Како да се намалат нивоата на кортизол?

Иако кортизолот од стрес може да предизвика проблеми со контролата на шеќерот, вистинскиот ризик е од постојано покачено ниво на кортизол над нивоата што предизвикуваат стрес, вели Беус. Долгорочно покаченото ниво на кортизол е поврзано со кардиоваскуларен ризик, остеопороза и прерана смрт.

Секој со дијабетес може да има корист од здрави методи за справување со стресот. Доволното спиење , редовна физичка активност, одржување блиски социјални врски и секојдневни практики како што е длабокото дишење помагаат во регулирањето на нервниот систем. Подобрувањето на менталното здравје може да го направи справувањето со дијабетесот поуспешно.

Ако имате дијабетес тип 2 и имате проблеми со контролирањето на шеќерот во крвта, особено и покрај лековите, Беус препорачува да разговарате со вашиот лекар за проценка на хиперкортизолизам.

Тестирањето за висок кортизол најдобро се прави со ниски дози, ноќен тест за супресија на дексаметазон. Ова вклучува земање на 1 мг дексаметазон пред спиење и земање крв наутро. Резултатот покажува дали телото може правилно да го сузбие прекумерното производство на кортизол.

Лекарите можат да користат и примерок од плунка или 24-часовна урина. Доколку се сомнева на тумор или ако има повеќе абнормални тестови и симптоми на хиперкортизолизам, пациентот треба да се упати кај ендокринолог .

