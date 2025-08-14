Како ладниот туш влијае на здравјето на вашето срце

0 SHARES Сподели Твитни

Ладните тушеви и ледените бањи стануваат сè попопуларни во последниве години, а зад овој тренд постојат вистински физиолошки придобивки.

За разлика од барачките ледени бањи, ладниот туш е лесен начин да се обидете да го изложите вашето тело на ниски температури, а прашањето е колку му користи на вашето срце и кој треба да ја избегнува оваа практика, пишува Параде.

Според д-р Саџит Бхусри, ладната вода може да ја стимулира циркулацијата, што е клучно за снабдување на органите со кислород и хранливи материи.

„Кога телото е изложено на ладна вода, крвните садови во близина на кожата се стеснуваат за да ја задржат топлината. Откако ќе престане изложеноста, тие повторно се шират, предизвикувајќи наплив на крв кон површината и подлабоките ткива. Овој процес го подобрува протокот на крв и може да го направи циркулаторниот систем поефикасен“, објаснува д-р Бхусри.

Оваа васкуларна гимнастика може да ја поддржи регулацијата на крвниот притисок, да го забрза закрепнувањето на мускулите и да придонесе за здравјето на срцето.

Кардиологот д-р Шила Сахни вели дека ладните тушеви можат привремено да го забрзаат вашиот метаболизам со активирање на кафеавите масти, посебен вид масти што согоруваат калории за да создадат топлина.

„Овој процес може да му помогне на вашето тело поефикасно да ги користи шеќерите и мастите“, вели д-р Сахни.

Подобрената чувствителност на инсулин и поефикасното трошење на енергија може да го намалат ризикот од срцеви заболувања, но д-р Сахни нагласува дека нема доволно истражувања за да се потврдат долгорочните придобивки.

Сепак, според д-р Бусри, ладната вода може да го намали воспалението во вашето тело со промена на рамнотежата на цитокините, протеини кои се вклучени во имунолошкиот одговор. Ова би можело да помогне во спречувањето на болести поврзани со хронично воспаление, вклучувајќи ги и кардиоваскуларните заболувања. И покрај потенцијалните придобивки, ладните тушеви не се за секого.

„Ненадејниот студен шок може да предизвика зголемување на срцевиот ритам и крвниот притисок, што може да биде опасно за луѓето со срцеви заболувања“, објаснува д-р Бусри.

Д-р Сахни потврдува дека кај луѓе со блокирани артерии или болки во градите, ладната вода може да предизвика срцев удар или силна болка. Ако имате срцеви заболувања, ладните тушеви не се безбедни без одобрение од лекар.

За луѓето кои сакаат постепено да воведат изложеност на студ, експертите советуваат да започнат со топол туш, постепено намалување на температурата, потоа ограничување на изложеноста на ладна вода на 20 до 30 секунди и наизменично менување на топли и ладни интервали.

„Кај здрави луѓе, редовните ладни тушеви можат да обезбедат умерени придобивки за срцето и метаболизмот, но кај луѓето кои се изложени на ризик од срцеви заболувања, неопходна е претпазливост и претходна консултација со кардиолог“, заклучува д-р Бусри.

