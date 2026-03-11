Како милиони барели иранска нафта сè уште стигнуваат до Кина? Сателитите ги открија рутите на танкерите

0 SHARES Сподели Твитни

Иран продолжи да испраќа големи количини сурова нафта преку Ормутскиот теснец до Кина, дури и кога американско-израелско-иранската војна ги загрозува пошироките испораки преку овој клучен воден пат.

Иран испратил најмалку 11,7 милиони барели сурова нафта низ Ормутскиот теснец од почетокот на војната на 28 февруари , а сите тие пратки биле наменети за Кина, изјави за CNBC во вторникот Самир Мадани, коосновач на TankerTrackers.

Фирмата ги следи движењата на бродовите користејќи сателитски снимки, што ѝ овозможува да ги забележи бродовите кои инаку би останале незабележани доколку нивните системи за следење бидат исклучени. Многу бродови „исчезнаа од радарот“ откако Техеран се закани дека ќе нападне секој брод што ќе се обиде да помине низ преминот, објави CNBC.

Давателот на податоци за превоз „Кплер“ проценува дека околу 12 милиони барели сурова нафта поминале низ теснецот од почетокот на војната.

„Со оглед на тоа што Кина е голем купувач на иранска нафта во последните години, значителен дел од овие барели на крајот би можел да заврши таму“, рече Нхвеи Кин Со, аналитичар за сурова нафта во „Кплер“, додавајќи дека потврдувањето на крајната дестинација на овие бродови станува сè потешка задача.

Националната администрација за енергетика на Кина не одговори веднаш на барањето на CNBC за коментар.

Ормутскиот теснец, тесен воден пат клучен за транспорт на околу една петтина од светската нафта и гас, бележи нагло намалување на сообраќајот откако започна војната минатиот месец, бидејќи танкерите во голема мера го избегнуваат опколеното подрачје.

Десет бродови во или во близина на Ормутскиот теснец беа нападнати од Техеран за помалку од две недели од почетокот на војната, при што загинаа најмалку седум морнари, соопшти Меѓународната поморска организација.

Танкерите за нафта што минуваат низ теснецот „мора да бидат многу внимателни“, изјави портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи во интервју за CNBC во понеделник.

Три од шесте танкери заробени од сателит кои пловеа од Иран од 28 февруари пловеа под иранско знаме, рече Мадани.

Додека цените на нафтата растат поради страв од прекини во снабдувањето, американскиот претседател Доналд Трамп изјави за „Фокс њуз“ дека бродовите блокирани во близина на преминот мора да „покажат храброст“ и да поминат низ каналот. „Тие немаат од што да се плашат, немаат морнарица, ние ги потопивме сите нивни бродови“, рече Трамп.

Алтернативен излез за извоз?

Терминалот на островот Харг, кој се наоѓа на околу 15 милји од брегот на Иран, долго време е главен објект за извоз на нафта во земјата, низ кој минуваат околу 90 проценти од извозот пред танкерите да поминат низ Ормутскиот теснец.

Сега Иран продолжи со товарење танкери на нафтениот и гасен терминал Џуск во Оманскиот Залив, јужно од Ормутскиот Проток, што би можело да го зголеми капацитетот за испорака на нафта.

Еден ирански брод товарел 2 милиони барели сурова нафта – само петто такво товарење на локацијата во последните пет години, според „ТанкерТрекерс“.

Обновената активност во Јаск сигнализира дека Техеран истражува алтернативи на Ормутскиот теснец, иако степенот до кој тој може да послужи како одржлива бродска рута останува неизвесен, рече Со.

Нафтениот објект Џаск, единствениот ирански излез за извоз на нафта во Оманското Море што целосно го заобиколува Ормутскиот теснец, ретко се користи бидејќи се чини дека е многу помалку ефикасен.

Товарењето на еден супертанкер од класата VLCC (многу голем носач на сурова нафта), изграден за транспорт на нафта на долги растојанија, може да трае до 10 дена, рече Мадани.

– Има добра домашна пропагандна вредност, но не претставува голема логистичка предност – додаде тој.

За споредба, потребни се еден до два дена за да се вчита истиот танкер на островот Харг.

The post Како милиони барели иранска нафта сè уште стигнуваат до Кина? Сателитите ги открија рутите на танкерите appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: