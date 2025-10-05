Како мировниот план на Трамп влијае на палестинската територија?

0 SHARES Сподели Твитни

Милитантите на Хамас го прифатија мировниот план на Соединетите Американски Држави за Појасот Газа.Во понеделник, Белата куќа објави мапа на која се прикажани различните линии на повлекување на израелските трупи, доколку се спроведе мировниот план на американскиот претседател Доналд Трамп.Иако мапата изгледа малку груба – на пример, јужната граница на Газа со Египет не е толку права како што изгледа – таа ни дава идеја што би значело овој мировен план за палестинската територија.Доколку мировниот план ги следеше границите прикажани на картата на Белата куќа, почетното воено повлекување би ја оставило Газа окупирана со околу 55 проценти.Второто повлекување би го оставило околу 40 проценти зафатено, јавува Би-Би-Си.И последната фаза од повлекувањето, која би создала „безбедносна зона“, би оставила околу 15 проценти од Газа окупирана од израелската војска.Картата, исто така, ја прикажува „тековната линија на контрола“ од страна на Израелските одбранбени сили (ИДФ), но оваа карта не се совпаѓа блиску со анализата за областите под наредба за евакуација или означени како милитаризирани зони.Подолу е прикажана најновата верзија на мапата на Израелските одбранбени сили (ИЗО), на која е прикажана областа што израелската војска ја нарекува „опасна борбена зона“, која опфаќа околу 80 проценти од Газа. Исто така, е прикажан и јужниот дел од Газа кој е опишан како „хуманитарна зона“.

