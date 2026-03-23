Како можете природно да го намалите холестеролот?

Високите нивоа на холестерол во крвта можат да го зголемат ризикот од срцев удар и мозочен удар, но може да се намалат природно. Неколку промени во животниот стил, како што се откажување од пушење, јадење храна богата со растителни влакна и намалување на внесот на заситени масти, можат да помогнат. Меѓутоа, ако промените во животниот стил не се доволни, можеби ќе бидат потребни лекови за намалување на холестеролот како што се статините, според Health.com.

Вашиот лекар може да препорача намалување на холестеролот ако вашите нивоа се превисоки или ако сте изложени на ризик од кардиоваскуларни заболувања. Постојат неколку видови холестерол. Липопротеинот со ниска густина (LDL) е познат како „лош“ холестерол. Кога премногу LDL се акумулира во крвта, може да ги затне артериите, правејќи ги тврди и стесни. Оваа состојба, позната како атеросклероза, го зголемува ризикот од мозочен удар или срцев удар.

Од друга страна, липопротеините со висока густина (HDL) се нарекуваат „добар“ холестерол бидејќи го носат LDL холестеролот од артериите до црниот дроб, каде што се разградува и се отстранува од телото. Повисоките нивоа на HDL може да го намалат ризикот од кардиоваскуларни заболувања. Вкупниот холестерол се пресметува врз основа на нивоата на HDL, LDL и 20% триглицериди, вид маснотии во крвта.

Холестеролот се мери со крвен тест, а оптималните нивоа, изразени во милиграми на децилитар (mg/dL), се следниве: LDL холестеролот треба да биде околу 100 mg/dL, HDL 40 mg/dL или повисок за мажи и 50 mg/dL или повисок за жени, а триглицеридите треба да бидат помали од 150 mg/dL. Идеалното ниво на вкупен холестерол е околу 150 mg/dL. Состојба во која вкупниот холестерол е 200 mg/dL или повисок се нарекува хиперлипидемија и го зголемува ризикот од срцев удар и мозочен удар.

Како природно да го намалите холестеролот

Ако сакате да го намалите холестеролот без лекови, постојат неколку промени во животниот стил што можете да ги направите. Важно е да разговарате со вашиот лекар за тоа кои промени се безбедни и соодветни за вас, како и редовно да ги проверувате нивоата на холестерол доколку се високи.

Ограничете ги заситените и транс мастите

Заситените и транс мастите го зголемуваат нивото на LDL холестерол, а транс мастите можат да го намалат и HDL холестеролот. Заситените масти најчесто се наоѓаат во животински производи како што се млечните производи и месото, додека транс мастите се масла кои се претвораат во цврсти масти при преработката на храна и се наоѓаат во комерцијалните пекарски производи.

За да се намали вкупниот и LDL холестеролот, се препорачува помалку од 7% од дневните калории да доаѓаат од заситени масти. Храната што најчесто е богата со овие масти вклучува полномасно сирење и млеко, преработена и пржена храна, печива, путер, сланина, колбаси, масно месо, палмино масло и чоколадо.

Зголемете го внесот на незаситени масти

Наместо заситени и транс масти, зголемете го внесот на здрави, полинезаситени масти и храна богата со омега-3 масни киселини. Овие масти можат да го подобрат здравјето на срцето и да ги зголемат нивоата на HDL без да го зголемат LDL. Примери за храна што содржи незаситени или омега-3 масти се авокадо, јаткасти плодови, семки, јајца, маслиново масло и масни риби како лосос, харинга и пастрмка.

Консумирајте повеќе влакна

Храната богата со растителни влакна може значително да ги намали нивоата на ЛДЛ холестерол со текот на времето. Возрасните мажи треба да консумираат околу 38 грама растителни влакна дневно, а жените треба да консумираат околу 25 грама. Храната богата со растворливи растителни влакна вклучува овошје, зеленчук, интегрални житарки, јаткасти плодови, семиња и грав.

Намалете го внесот на шеќер

Високиот внес на шеќер е поврзан со покачени триглицериди, ЛДЛ и вкупен холестерол. Според најновите упатства за исхрана за Американците, се препорачува ниту еден оброк да не содржи повеќе од 10 грама додаден шеќер.

Храна и пијалоци богати со додаден и рафиниран шеќер вклучуваат зашеќерени газирани пијалоци и сокови, печива, бонбони, засладени кафени пијалоци, енергетски пијалоци, брза храна, преработени грицки како што се засладени житарки и многу зачини и сосови.

Вежбајте редовно

Редовното вежбање може да помогне во намалувањето на ЛДЛ и вкупниот холестерол. Зголемувањето на физичката активност може да помогне и во губењето на тежината, што може да помогне во намалувањето на високиот холестерол кај некои луѓе. Повеќето луѓе треба да вежбаат околу 150 минути умерено неделно, што може да се постигне со брзо одење од 30 минути пет дена во неделата.

Управувајте со стресот

Стресот е поврзан со висок холестерол, веројатно затоа што ги зголемува нивоата на кортикостероиди и други хормони кои го поттикнуваат телото да произведува повеќе холестерол. Хроничниот стрес е дополнителен фактор на ризик за високи нивоа на LDL и срцеви заболувања. Можете да го контролирате стресот со тоа што ќе го дадете приоритет на спиењето, ќе практикувате вежби за внимателност и релаксација и ќе побарате психотерапија доколку е потребно.

Престанете да пушите

Пушењето е поврзано со ниски нивоа на HDL и високи триглицериди, како и со различни здравствени состојби како што се срцева слабост, срцеви заболувања и дијабетес. Престанокот со пушење може значително да ги намали нивоата на холестерол. За поддршка и совети за престанок, разговарајте со вашиот лекар.

Бидете умерени со алкохолот

Прекумерното консумирање алкохол може да го зголеми ризикот од развој на хиперлипидемија, хипертензија (висок крвен притисок) и дијабетес. Се препорачува да пиете не повеќе од еден до два пијалоци дневно. Доколку ви е потребна помош за намалување на внесот на алкохол, консултирајте се со вашиот лекар.

Кога промените во животниот стил не се доволни

Ако ги преземете овие чекори, но нивото на холестерол остане високо, можеби ќе ви треба третман. Заедно со промените во животниот стил, првата линија на третман за висок холестерол се лековите.

Некои од најчестите лекови препишани за намалување на LDL холестеролот вклучуваат статини како аторвастатин, кои го спречуваат црниот дроб да произведува холестерол; езетимиб, кој ја спречува апсорпцијата на холестерол во цревата; и PCSK9 инхибитори, како алирокумаб, кои ги намалуваат нивоата на LDL со врзување за специфичен протеин во црниот дроб.

Некои луѓе со фамилијарна хиперхолестеролемија, генетски наследна состојба, исто така треба да се подложат на третман познат како липопротеинска афереза. Ова е постапка слична на дијализата која го отстранува LDL холестеролот од крвта.

