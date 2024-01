„КАКО НАСТАВНИК МОРА ДА КАЖАМ ДЕКА СУМ ЗАГРИЖЕН“: Интернетот зборува за начинот на кој Тејлор го држи пенкало! (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Откако на интернет се појави слика на Тејлор Свифт како држи пенкало, луѓето не престануваат да се чудат!

Тејлор Свифт е несомнено една од најголемите музички ѕвезди на денешницата, која го освои светот со турнејата „Eras“ . Освен по гласовните способности, Тејлор од останатите се издвојува и по тоа што е кантавторка на сопствени песни. Она што сега стана интересно е начинот на кој таа всушност ги пишува стиховите.

Спотот за песната „Анти-херој“ кој беше објавен минатата година привлече големо внимание овие денови. Во една сцена пејачката пишува на хартија, а екипата на Интернет не може да не се запраша како Тејлор држи пенкало. Таа го држи пенкалото меѓу показалецот и средниот прст, што изгледа прилично незгодно.

currently obsessed with how Taylor Swift holds a pen pic.twitter.com/eOuVtdNmsD— SPSeesAndEats (@spseesandeats) January 1, 2024

После тоа, многу луѓе ги пребараа нејзините фотографии и забележаа дека таа секој пат го држи пенкало на ист начин, дури и кога дава автограми.

My 2024 is off to a rocky start, as I just learned this is how Taylor Swift holds her pen 😱 pic.twitter.com/qj4rMWCJiK— Peter (@peter) January 2, 2024

Коментарите се како и секогаш многу креативни. „Мојата 2024 година е на груб почеток бидејќи штотуку дознав како Тејлор Свифт го држи пенкалото“, гласи една објава на „Х“ (поранешен Твитер). „Опседнат сум со тоа како Тејлор го држи моливот во моментов“, „Чекај, што?“, „ Така јастог држи молив “, „ Ни треба објаснување “, „Само се обидов да пишувам така и ми е толку непријатно “, „Така може истовремено да држи молив и пик за гитара“, „И јас така го држам моливот. Многу е поудобно кога треба да пишувам долго време“, се дел од коментарите.



