Како настанаа иконските шеги за Чак Норис: Сте слушнале многу од нив, а сè започна во 2005 година

0 SHARES Сподели Твитни

Чак Норис, легендарниот актер и мајстор на боречките вештини, чија кариера беше обележана со акциони филмови, почина вчера на 86-годишна возраст. Норис не беше само актер – тој на крајот стана популарен преку интернет шегите познати како „факти за Чак Норис“.

Феноменот започна на интернет на почетокот на 2005 година. Првите шеги се појавија на форумите „Нешто ужасно“, првично насочени кон актерот Вин Дизел, како реакција на неговиот филм „Господин Бунтовник“. Наскоро, корисниците на форумот го избраа Чак Норис како нова и позабавна цел.

„Факти за Чак Норис“ се измислени, сатирични тврдења за американскиот актер и боречки уметник, кој стана еден од најпрепознатливите интернет феномени на почетокот на 2000-тите. Тие се претерани и апсурдни описи на силата, вештините и машкоста на Норис, а шегите се проширија низ целиот свет и се преведени во бројни локализирани верзии. Тие најчесто ја истакнуваат неговата улога во сериите „Вокер“, „Тексашки ренџер“, неговата препознатлива брада и неговиот легендарен удар со кружна куќа, кој е прикажан како решение за секој проблем.

Инспирацијата за феноменот најчесто се поврзува со шегите што водителот Конан О’Брајан ги правеше за серијата „Вокер“, Тексашки ренџер во неговата емисија. Популарноста на овие „факти“ доведе до создавање слични шеги за други познати личности. Хумористот Иан Спектор се смета за клучна фигура во ширењето на феноменот, бидејќи создал интернет генератори на „факти“ и објавил неколку книги на оваа тема, вклучувајќи ја и „Вистината за Чак Норис: 400 факти за најголемиот човек на светот“ од 2007 година.

Самиот Чак Норис претходно дури и објави за интернет шегите на својата официјална веб-страница. Тој призна дека некои од тврдењата му звучат смешно, додавајќи дека не ги сфаќа сериозно и дека се надева дека ќе ги мотивира луѓето да се запознаат со вистинските факти за неговиот живот и кариера преку неговите книги.

Во 2007 година, Норис го тужеше „Пенгуин Ју-Ес-Еј“ поради објавувањето на „Вистината за Чак Норис“, наведувајќи повреда на трговска марка, неправедно збогатување и нарушување на приватноста. Сепак, тој ја повлече тужбата една година подоцна. Подоцна самиот го прифати феноменот и во 2009 година беше коавтор на книгата „Официјална книга со факти за Чак Норис“.

Исто така во 2011 година, актерот се појави во реклама за видео играта World of Warcraft, во која се појавуваше неговиот препознатлив стил на шеги. Во филмот од 2012 година The Expendables 2, неговиот лик Букер е спасен од тимот на Силвестер Сталоне, а за време на сцената, дијалогот гласи: „Слушнав гласина. Дека ве каснала кралска кобра“, на што Букер одговара: „Вистина. Но, по пет дена неподнослива болка, кобрата умре“.

Некои од најпопуларните „факти за Чак Норис“

Кога Чак Норис прави склекови на Марс, на Марс има земјотрес.

Чак Норис не користи Гугл – Гугл го користи Чак Норис.

Чак Норис не чита книги. Ги гледа сè додека не ги добие информациите што ги сака од нив.

Кинескиот ѕид првично бил изграден за да го држи Чак Норис подалеку. Не успеал.

Вонземјаните постојат, тие само се кријат од Чак Норис.

Чак Норис еднаш расплака еден Хепи Мил.

Духовите раскажуваат приказни за Чак Норис околу логорскиот оган.

Чак Норис расплакува кромид.

Чак Норис не е загрижен за високите цени на горивата. Неговите возила возат од страв.

The post Како настанаа иконските шеги за Чак Норис: Сте слушнале многу од нив, а сè започна во 2005 година appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: