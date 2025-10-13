Како недоволното внесување влакна влијае на вашето здравје

0 SHARES Сподели Твитни

Недоволниот внес на растителни влакна во исхраната може многу да влијае на вашето здравје, а експертите открија на кои начини.Имено, влакната помагаат во регулирањето на нивото на шеќер во крвта, а исто така влијаат и на концентрацијата.„Влакната ја забавуваат апсорпцијата на јаглехидратите и гликозата, па затоа нивниот недостаток може да доведе до ненадејни скокови и падови на шеќерот, што го намалува вниманието и јасноста на мислата“, објаснува лекарот Бенџамин Барлоу.Чувството на надуеност по оброк може да биде знак за низок внес на растителни влакна, но може да укажува и на други проблеми, како што се недостаток на сон, дехидрација или медицински состојби што треба да се проверат од страна на лекар.Ако почувствувате глад брзо по јадење, причината може да биде влакната, бидејќи го забавуваат варењето и ве прават да се чувствувате сити подолго време. Храната богата со влакна бара подолго џвакање, а оваа комбинација ви помага да се чувствувате сити подолго време. Оброците базирани на бел леб, тестенини или преработени закуски без зеленчук, овошје, мешунки или интегрални житарки честопати не обезбедуваат доволно влакна.Недостатокот на растителни влакна може да ја ослабне цревната бариера, што доведува до хронично воспаление.„Ова може да се манифестира како иритација на кожата, алергиски реакции или чувствителност“, тврди Барлоу.Симптомите на недостаток на растителни влакна често се нејасни и варијабилни, честопати вклучувајќи симптоми како што се запек, замор или иритација на кожата. Клучниот индикатор е дека тие се јавуваат постепено и не се поврзани со консумирањето на одредена храна.Влакната го забавуваат варењето и го стабилизираат шеќерот во крвта, па затоа нивниот недостаток често доведува до нагло намалување на енергијата, особено помеѓу оброците.„Кога луѓето го зголемуваат внесот на растителни влакна, падот на енергијата често исчезнува во рок од неколку дена. Падот на енергијата обично се јавува еден или два часа по оброк со рафинирани јаглехидрати, кога истовремено се јавуваат чувства на глад и замор“, објаснува докторот.Недостатокот на растителни влакна може да го забави варењето на храната и да ја наруши рамнотежата на цревните бактерии, што придонесува за формирање на соединенија кои водат до лош здив. Недостатокот на растителни влакна може да ги зголеми нивоата на холестерол и да го зголеми ризикот од срцеви заболувања.Здравата исхрана богата со растителни влакна ќе ги намали нивоата на лош холестерол, а едноставните промени како што се консумирање мешунки, лиснат зеленчук, брокула, јаткасти плодови и семки значително ќе го подобрат вашиот внес.

