Како од самиот почеток да се сомневал дека ќе заврши лошо: Принцот Филип го предупреди Хари пред свадбата со Меган!

Сопругот на кралицата Елизабета II, принцот Филип, имал посебен однос со сите членови на своето семејство, а особено бил заштитнички настроен кон своите внуци.

Според тоа, како што објави „Дејли меил“, тој се обидел сериозно да го предупреди принцот Хари кога слушнал дека ќе се ожени со поранешната актерка Меган Маркл.

„Излегуваш со актерки, не се жениш со нив“, наводно му рекол војводата од Единбург на војводата од Сасекс откако тој и ѕвездата од „Костуми“ се свршиле во 2017 година, напишал кралскиот биограф Ендру Лоуни во својата книга „Наслов“.

Меган Маркл споредена со Волис Симпсон

„Дејли меил“ објави дека кралската авторка Ингрид Сјуард, исто така, напишала во книгата од 2024 година „Мојата мајка и јас, Филип“ дека Филип бил „еден од ретките претпазливи“ кон Меган кога таа почнала да се забавува со принцот Хари во 2016 година.

Филип, кој почина во април 2021 година на 99-годишна возраст, исто така ја спореди Маркл со сопругата на покојниот крал Едвард VIII, Волис Симпсон, со која тој абдицираше за да се ожени во 1937 година.

Бракот на поранешниот војвода и војвотка од Виндзор се сметаше за скандал, бидејќи овој член на високото општество се женеше и се разведуваше двапати. Тие беа заедно до смртта на Едвард во 1972 година.

Коментари на принцот Филип по венчавката на Хари и Меган

До ден-денес, коментарот на принцот Филип по свадбата на Хари и Меган во 2018 година се прераскажува.

„Кога сите формалности беа завршени, го гледавме среќниот пар, проследен од остатокот од кралското семејство, како ја напушта капелата“, напиша поранешниот кралски батлер Грант Харолд во својата книга, според извадок објавен во понеделник во „Телеграф“.

Тој додава: – Кога принцот Филип излезе, се сврте кон кралицата и рече: „Фала му на Бога, готово е.“

Тој не се мешаше кога Хари и Меган решија да ја напуштат Велика Британија

Во јануари 2020 година, двојката објави дека се повлекува од своите кралски должности и одлучи да се пресели во Северна Америка.

Според британските медиуми, принцот Филип одбил да се меша во оваа одлука на Хари и Меган и иако не се согласувал со нивниот избор, верувал дека „луѓето мора да го водат својот живот онака како што мислат дека е најдобро“, според кралскиот биограф Џајлс Брандрет.

