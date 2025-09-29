Како падна Никола Саркози: „Копиле“ кое го зграпчи луксузот и моќта на политиката, а потоа пропадна поради милионите на Гадафи

0 SHARES Сподели Твитни

Кога Никола Саркози се ожени со познатата манекенка и пејачка Карла Бруни во Елисејската палата во 2008 година, сигурно размислувал колку брзо освоил речиси сè: од 2007 година е претседател на Франција и брзо го доби прекарот „суперпретседател“, поради неговата силна личност.Исто толку брзо, само 11 недели откако се запознаа, тој ја освои и својата претходно заколната девојка, Карла Бруни. Она што не го знаеше, сепак, беше дека колку и да беше брзо неговото патување од предградието на средната класа до Шанзелизе, толку и брзо беше неговото паѓање од елитните кругови во ќелија од само 9 квадратни метри во затворот Ла Санте.Намрштен, со речиси замрзнат израз на уморното лице, 70-годишниот Саркози, кој некогаш беше познат по својата интензивност и неисцрпна енергија, се чини дека повеќе нема сила да се бори.Никола Саркози на суд: „Ќе спијам во затвор со крената глава“Како „гад“ (како што се нарекуваше себеси, поради неговото скромно потекло), син на унгарски имигрант кој се искачи на политичката сцена „од никаде“ до самиот врв, претседателот кој обожаваше раскош и моќ сфаќа дека ќе биде првиот што ќе оди во затвор. „Ќе спијам во затвор со крената глава“, изјавува тој на суд, нагласувајќи дека е во прашање кредибилитетот на француското судство.Кога ја слушна пресудата за криминален заговор од устата на судијата во случајот со обвинението дека ја финансирал својата изборна кампања во 2007 година, тешко можеше да поверува. „Како можеш да осудиш некого без „тврдина“?“, рече тој и им повтори на судиите, кои бесно ги предизвика да најдат „барем еден цент“ од нелегалното финансирање на Гадафи.Љубовна приказна: Карла Бруни го менува правецотИ покрај предвидувањата дека ќе го остави, Карла Бруни остана со Саркози до ден денес. Иако многумина се сомневаа во нивниот брак поради нејзиниот углед и политичките разлики (таа е левичарка, а тој десничарка), Бруни остана верна. Таа му стоеше покрај себе дури и на врвот на неговата кариера, и во најтешките моменти, кога Франсоа Оланд го „детронира“. Таа стана негово алтер его.Таа ја покажа својата лојалност и во судницата. Откако ја напушти судницата, Бруни, со горчлива насмевка на лицето, го извади сунѓерот со логото на Медиапарт – медиумот што го откри скандалот – и го фрли на земја. Многумина коментираа дека „Карла Бруни научила да каже многу без да каже ниту еден збор“.„Духот“ на Гадафи го прогонуваСаркози веројатно беше еден од главните виновници за падот и насилниот крај на Моамер Гадафи. Тој се одмазди за она што го доживеа како предавство и удар во грб.2007: Саркози, како новоизбран претседател, го пречекува Гадафи со сите почести, сигнализирајќи го подемот на Либија на геополитичката сцена.2011: По „Портокаловите револуции“, Саркози ја следи линијата на НАТО и му го врти грбот на Гадафи, поддржувајќи ги бунтовниците.Синот на Гадафи, Саиф ал-Ислам, првпат го обвини Саркози дека примил милиони од парите на неговиот татко во 2011 година. Една година подоцна, ова го потврди и преведувачот на Гадафи, Мофта Мисури, тврдејќи дека Гадафи лично рекол дека Либија префрлила 20 милиони долари на кампањата на Саркози.Од претседателската палата до затворската ќелијаСаркози се соочи со два големи скандали што му ја уништија кариерата:Случај со прислушување : Во 2014 година, властите ги следеле неговите телефонски разговори со адвокат. Беше откриено дека Саркози, под псевдонимот „Пол Бизмут“, се обидел да поткупи судија за да добие информации за тековните истраги. Тој беше осуден на три години затвор, од кои едната беше во домашен притвор со електронска нараквица.Скандал во Либија : Истрагата откри дека Саркози знаел за нелегалното финансирање на кампањата од страна на режимот на Гадафи. Тој беше осуден на пет години затвор, со парична казна од 100.000 евра и лишување од политички права.Ова е првпат во модерната француска историја поранешен претседател да биде осуден на толку строга казна. Тој е првиот шеф на држава по Филип Петен кој ја отслужува казната.Иронијата е горчлива: Саркози, кој некогаш се претставуваше како „претседател на прекинувањето“ и ветуваше дека ќе го „исчисти“ јавниот живот, денес е повеќе поврзан со судниците отколку со своите политички иницијативи. Иако во 2012 година, по поразот од Оланд, се заколна дека „повеќе нема да ме слушнете“, тоа ветување се покажа како лажно.Саркози денес не игра активна улога во политиката, но сепак е влијателна фигура во француската десница. Иако повеќе не е на првата линија, средбите со Емануел Макрон продолжуваат да ги поттикнуваат шпекулациите. Рефлекторите што некогаш беа насочени кон него сега се претвораат во пригушена светлина на ќелијата.Дали Никола Саркози е реформаторски лидер или симбол на политичко распаѓање? Оставете ни ги вашите мисли во коментари.

Пронајдете не на следниве мрежи: