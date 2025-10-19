Како Полска од исмејувана стана пример за Британците, со доза на љубомора

0 SHARES Сподели Твитни

Британскиот весник „Тајмс“ презентираше прогнози во кои наведува дека Полска би можела да биде една од најатрактивните земји за живеење и дека се рангира многу подобро од самата Велика Британија по многу параметри.Иако порано трендот можеби беше поинаков, за повеќето млади Полјаци престојот во земјата стана многу попривлечен.„Полскиот БДП по глава на жител во 1995 година изнесуваше 13.600 долари во денешни пари – околу 36 проценти од британскиот и приближно исто колку и оној на Бразил. Денес, таа бројка за Полска е 44.500 долари, или 81 процент од нашиот. Наскоро би можела да се изедначи. Од крајот на 2019 година, британскиот БДП по глава на жител порасна за помалку од еден процент во реални американски долари. Полскиот порасна за речиси 18 проценти, речиси двојно повеќе од американскиот“, пишува „Тајмс“.Како Полска го постигна ова?„Од падот на комунизмот, таа се сврте кон Западот: наместо да продава државен имот на мал број богати поединци, Полска спроведуваше јавни тендери и охрабруваше странска сопственост. Во поново време, уживаше во придобивките од членството во ЕУ, но ја задржа сопствената валута. Одливот на млади таленти во земји како Велика Британија и Германија беше проблем во 2010-тите, но неколку фактори ги сменија работите. Од 2019 година, Полска има помал данок на доход за работници под 26 години, а неодамнешна студија покажа дека е третата најдобра европска земја за живеење на млади возрасни. Производството, предводено од производството на автомобили, останува важно, при што многу работници се враќаат од странство. Платите, прилагодени според цените, сега се на исто ниво со оние во Италија“, се вели во анализата.И додека на Британија ќе ѝ треба една деценија за да ги зголеми трошоците за одбрана на 3,5 проценти од БДП, Полска го направи тоа речиси преку ноќ.

🇵🇱 My @thetimes column: Poland’s economic miracle12 out of 17 Polish regions are now richer than West Wales. It has faster internet, cheaper electricity and more high speed rail than BritainWhen it comes to regional development it’s the UK, not Poland, that needs to catch up pic.twitter.com/NWO1mEpAZE— Tom Calver (@TomHCalver) October 12, 2025

„Оваа година се очекува да потроши еквивалент на 4,5 проценти од својата економија за војската, во споредба со 2,2 проценти во 2022 година. Финансирањето се врши со задолжување, кое до неодамна беше скромен: долгот се движеше околу 50 проценти, во споредба со 96 проценти или повеќе во Велика Британија, Америка и на други места. Значи, економијата на Полска брзо расте. Не е ли тоа она што би го очекувале? Економистите често зборуваат за „раст на заострување“ – теоријата дека посиромашните земји растат побрзо. Тие имаат многу едноставни начини да ја зголемат продуктивноста, како што се купување подобра опрема и инвестирање во подобра обука на персоналот. Единствениот начин да ја подобриме нашата економија, вели теоријата за заострување, е преку нови технолошки откритија.“Сепак, подетален поглед на бројките за растот сугерира дека Велика Британија, како и другите западноевропски земји, можеби имаат повеќе да научат од Полска отколку што се сметаше претходно.Податоците од ЕУ ја следат економската активност до регионално ниво. Впечатливо е што тие откриваат дека многу делови од Велика Британија се претекнати од поуспешните области на Полска. Поширокиот регион на Варшава има БДП прилагоден на цените од 67.000 евра по глава на жител, подобар само од центарот на Лондон.„Главните градови имаат тенденција да имаат силни економии. Сепак, 12 од 17-те региони на Полска сега се побогати од Западен Велс, најсиромашниот дел од Британија. Долнослаские – или Долна Шлезија – во југозападна Полска е во подобра состојба од Голем Манчестер. Всушност, ако го исклучиме Лондон, БДП по глава на жител на Велика Британија би бил само три проценти повисок од оној на Полска. Заборавете на достигањето – во некои аспекти Полска е веќе напред. Земјата има побрз мобилен интернет, поевтина електрична енергија и повеќе брзи железници. Британија е доволно богата за да развива сложени закони за планирање, забележува Дејвид Лоренс од тинк-тенкот Центар за британски напредок, земјите во развој како Полска градат едноставно затоа што го сметаат тоа за суштинско за просперитетот“, се истакнува во трудот.Конечно, „Тајмс“ истакнува дека Велика Британија станува земја која треба да ги стигне другите.„Велика Британија со децении зборува за трета писта на аеродромот Хитроу: најновите предлози ќе чинат 49 милијарди фунти и ќе бидат завршени во 2040 година. Полска очекува да отвори нов централен транспортен центар – со две писти и брза железничка врска, која ќе опслужува 45 милиони патници годишно – за 30 милијарди фунти до почетокот на 2030-тите. Кога станува збор за инвестиции, особено во нејзините региони, можеби Велика Британија е земјата што треба да го стигне“, заклучија тие.



Пронајдете не на следниве мрежи: