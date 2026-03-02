Како популарните лекови за слабеење влијаат на сексуалниот живот?

0 SHARES Сподели Твитни

Кристин Смит-Рид пробала сè за да ослабе: ангажирала диететичар, вежбала во теретана и конечно направила операција на гастричен бајпас. И покрај сè, килограмите продолжувале да се натрупуваат, а нејзиното тело станувало отпорно на инсулин.

На 50-годишна возраст, сопственичката на салонот во Орегон се свртела кон тирзепатид, активната состојка во лековите за слабеење како што се „Мунџар“ и „Зепбаунд“, надевајќи се дека конечно ќе го контролира нивото на шеќер во крвта и ќе ја стабилизира тежината. Конечно го добила телото што го сакала, но килограмите не биле единственото нешто што го изгубила.

„Одеднаш, воопшто не ме интересираше секс“, изјави Смит-Рид за „Њујорк пост“. Нејзиниот сексуален живот со нејзиниот сопруг имал свои подеми и падови во текот на нивните 17 години брак, но таа обично била таа што ја одржувала страста. Откако почнала да ги зема лековите, нејзиното либидо целосно умрело.

„Учествував во врската, но или немаше да доживеам оргазам, или ќе ми требаше многу труд. Ме тераше да се чувствувам виновна затоа што проблемот не беше мојот сопруг. Буквално мислев дека нешто не е во ред со мене“, рекла таа.

Проблемот се протегаше надвор од спалната соба.

„Кога од многу активен сексуален живот ќе преминете во период без секс, има тишина. Имаше ладни погледи и повредени чувства – веројатно од двете страни.“

Како лековите за слабеење влијаат на либидото

Лековите GLP-1 помагаат во регулирањето на апетитот и шеќерот во крвта со имитирање на хормоните што ги лачат цревата по јадење, но тие можат да влијаат на мозокот и телото на неочекувани начини. Кај некои луѓе, овие промени можат да го намалат либидото.

„Помалку сигнали се испраќаат до мозокот за барање задоволство, па затоа сексуалната мотивација едноставно исчезнува“, објасни д-р Џејмс Чао, коосновач на медицинскиот центар „ВедаНу Велнес“ во Сан Диего.

Сепак, тој истакнува дека лекот не влијае подеднакво на сите.

Некои пациенти, вели тој, пријавуваат спротивното – зголемен сексуален нагон по губењето на тежината.

„Тие се чувствуваат удобно повторно да се движат. Облеката им стои подобро. Можат да се гледаат во огледало без да чувствуваат гадење. Тоа визуелно зголемување на допаминот, во комбинација со намален кортизол, навистина може да го зголеми либидото кај некои луѓе.“

Тоа беше искуството на Си-Џеј Рок претходно.

„Во минатото, кога ослабев, добивав зголемување на самодовербата, што е речиси како допамин. Ве тера да сакате повеќе секс“, објасни 47-годишната жена.

Но, кога почнала да зема тирзепатид, нејзиното либидо нагло паднало.

„Мојот сексуален нагон беше нормален, околу два до три пати неделно. Имав желба и потреба“, рекла таа, но потоа сè одеднаш исчезна. За седум месеци, таа ослабе 15 килограми и се чувствуваше одлично во своја кожа. Но, кога нејзиниот вереник ги испроба движењата што порано ја возбудуваа, нејзиното тело не реагираше.

„Бев речиси вцепенета на тоа. Имаше ноќи кога се прашував што не е во ред со мене.“

Д-р Чао вели дека ова се вклопува во одреден шаблон. Брзото губење на тежината, како она предизвикано од лековите GLP-1, понекогаш може да го турне телото во „режим на заштеда на енергија“.

„Бидејќи либидото е категоризирано како „желба“, а не како „потреба“, мозокот честопати ќе го потисне сè додека работите не се вратат во рамнотежа“, објасни тој.

Работата дополнително ја комплицираше почетокот на менопаузата, што значеше дека и Рок и Смит-Рид мораа да ги средат испреплетените ефекти на хормоните, стареењето и лековите.

„Многу е тешко затоа што кога ќе влезете во перименопауза, сексуалниот нагон е едно од првите нешта што исчезнува“, рече Рок.

Од високо либидо до целосна незаинтересираност

Промените во либидото не се ограничени само на жените кои минуваат низ менопауза. Наталија Соуза, 37-годишна жена од Њу Џерси, почнала да зема тирзепатид откако изгубила само 6 килограми за три години диети и вежбање. За седум месеци од лекот, таа изгубила уште 4 килограми и генерално го сметала искуството за успех. Но, имала една неочекувана негативна страна.

„Имав многу висок сексуален нагон и по околу два месеци од третманот, забележав дека воопшто немам желба“, рече Соуза.

Промената беше драстична. Пред лекот, таа и нејзиниот сопруг имаа секс четири до пет пати неделно.

„Пет месеци подоцна, стигна до точка каде што дури и не сакав мојот сопруг да ми се приближи. Му велев: „Не, престани, не сакам ни да те бакнам“, рече таа.

Потрагата по враќањето на страста

Ненадејното губење на сексуалниот нагон ја потресе Соуза и ја натера да се запраша дали вреди да зема лек за слабеење.

„Тука повлекувам граница. Нема да го изгубам бракот поради ова“, одлучи таа.

Пред да се откаже од лековите, пробала додатоци во исхраната, како што се витамин Д, магнезиум и креатин, но ништо не помогнало. Потоа открила додаток за кој вели дека ѝ помогнал да ја врати желбата.

За Смит-Рид, олеснувањето дошло во форма на синтетички пептид познат како PT141, или бремеланотид, кој ги стимулира рецепторите во мозокот да ја активираат сексуалната желба. По првата инјекција, нејзиното либидо повторно се разбудило.

„Не е дека мојот сексуален нагон полудел, но немав проблем да постигнам оргазам. И тоа повеќе пати. Беше како да сум излегла на површина по давење. Како да не бев скршена.“

За Рок, одговорот беше трпение.

„Откако го земав лекот некое време, мојот сексуален нагон се врати, но не би рекла дека беше многу силен. Мислам дека моето тело некако се навикна на лекот и се прилагоди со текот на времето“, рече таа.

Лекарите велат дека трпението може да биде клучно.

„Им кажувам на пациентите дека промените во либидото, доколку се појават, обично не се трајни“, вели д-р Фернандо Овале помладиот, специјалист за медицина за дебелина.

„Во многу случаи, состојбата се нормализира како што дозата се стабилизира и телото се прилагодува.“ Портпарол на „Ели Лили“, производителот на тирзепатид, рече дека безбедноста на пациентите останува нивен врвен приоритет и дека ги охрабруваат сите што доживуваат несакани ефекти да се јават кај својот лекар.

Сепак нема жалење

Д-р Овале забележува дека широкиот спектар на искуства ја нагласува едноставната вистина: Научниците сè уште учат како овие лекови влијаат на телото и мозокот.

,,Сè уште немаме висококвалитетни студии што го испитуваат либидото. Поголемиот дел од она што го знаеме доаѓа од искуствата на пациентите од реалниот живот, а не од формални истражувања“, забележува тој. Но, за Рок, едно е јасно: „Лековите делуваат. Ми го вратија животот.“

Лековите GLP-1 генерално се сметаат за доживотни третмани, а многу корисници ја враќаат тежината откако ќе престанат. Соуза планира да престане да зема тирзепатид кога ќе ја достигне целната тежина. „Тоа малку те вкочанува. Сакам повторно да се чувствувам нормално“, рече таа.

Смит-Рид, сепак, нема намера да се откаже.

„Подобро би била во ова тело отколку да имам активен сексуален живот. Не знам што тоа кажува за мене.“

Сепак, таа се надева дека другите жени кои се соочуваат со слични предизвици нема да се обвинуваат себеси.

„Сакам секоја жена да знае дека не е скршена. Тоа е несакан ефект од лекови и како и секој друг, не влијае на сите. Но, ако ве засегне вас, знајте дека не сте изгубиле ништо. Постојат начини повторно да застанете на нозе.“

