Како правилно да одгледувате рузмарин дома

Рузмаринот е растение кое не бара многу внимание кога се одгледува дома, но кога се одгледува правилно, важно е да се обрне внимание на неколку фактори.

Имено, рузмаринот е една од вообичаените состојки во јадењата и како зачин, а голема предност е што лесно се одгледува, и во градината пред куќата и во станот.

Доколку сакате да садите рузмарин на отворено, мора да земете предвид неколку фактори кои можат да го забрзаат неговото распаѓање, пишува Дејли експрес.

Весли Пиер, автор на книгата „Модерниот родител на растенијата“, сподели неколку совети за садење рузмарин, нагласувајќи дека тоа е растение кое не бара многу внимание. Големата количина природна светлина е клучна за успешен раст на рузмаринот, па затоа не треба да се сади во близина на дрвја.

„Потребна му е силна сончева светлина, без сенка, затоа засадете го подалеку од дрвјата. Ако го чувате рузмаринот во затворен простор, најдоброто место е прозорец свртен кон југ со поглед на небото“, објасни Пиер.

Одгледувањето рузмарин дома бара различни услови, па затоа се препорачува да се одгледува во близина на прозорец свртен кон исток, запад или југ, додека дополнително осветлување се препорачува за домови со недостаток на светлина.

На рузмаринот му се потребни најмалку шест часа сончева светлина дневно, а недостатокот на светлина резултира со слаб и издолжен раст. Исто така, важен фактор е добрата циркулација на воздухот, што го спречува развојот на болести.

Иако рузмаринот е погоден за сува почва, во случај да не врнело дожд, треба да се полева на секои неколку дена. За рузмарин одгледуван дома, потребно е почвата малку да се исуши пред повторно да се полева.

