Како правилно да одмрзнете храна: Избегнете ја грешката што ја прават многу луѓе

Иако одмрзнувањето на храната може да изгледа едноставно, ако направите грешка, таа може да се расипе и да предизвика труење со храна. Готвачите објаснуваат како правилно да се одмрзне храната и што да се избегнува.

Ако храната стои предолго, може да се размножат бактерии како салмонела или листерија. Најбезбедната опција е храната да се префрли од замрзнувачот во фрижидер и постепено да се одмрзне на безбедна температура. Еве колку време обично трае:

Пилешки гради (500 грама): 12 до 24 часа

Мелено или динстано говедско месо (500 грама): 12 до 16 часа

Рибји филети (200 грама): шест до осум часа

Подготвени остатоци: шест до 12 часа

Секогаш ставајте ја храната на чинија или во сад за да спречите течноста да капе врз друга храна. Ако немате време да ја одмрзнете на овој начин, користете микробранова печка. Штом ќе се одмрзне, почнете да ја готвите.

Друг едноставен метод е да го ставите месото во херметичка кеса и да го потопите во ладна вода. Менувајте ја водата на секои половина час. Помалите парчиња може да се одмрзнат за околу еден час, додека целото пилешко може да се одмрзне за два до четири часа.

Не ја оставајте храната на собна температура, бидејќи ова е идеална температура за раст на бактерии. Никогаш не замрзнувајте повторно сурова храна по одмрзнувањето. Секогаш покривајте ја храната пред да ја ставите во фрижидер.

