Како прекумерното гледање серии влијае на квалитетот на вашиот сон?

Аko си ветивте дека ќе гледате „уште една епизода“, големи се шансите дека ќе се држите до една. Пред да се свестите, поминале три часа, полноќта е далеку зад вас, а вие сте сосема будни и покрај тоа што станувате рано наутро. Не сте сами. Истражувањата покажуваат дека 61 процент од возрасните редовно гледаат ТВ емисии прекумерно, а оваа навика се поврзува сè повеќе со широко распространети проблеми со спиењето.

Она што започнува како безопасна забава може да предизвика низа физиолошки промени што го прават квалитетниот сон речиси невозможен. Бидејќи платформите за стриминг го олеснуваат прекумерното гледање видео содржини од кога било досега, разбирањето на врската помеѓу времето поминато пред екран и нарушувањето на сонот стана клучно за одржување на здравјето, објавува Newsweek.

Науката зад влијанието на екраните врз сонот

Човечкиот мозок не прави разлика помеѓу природна и вештачка светлина. Кога гледате телевизија доцна навечер, вашите очи ја апсорбираат сината светлина од екранот, што испраќа сигнал до вашиот мозок дека сè уште е ден. Брановите должини на сината светлина силно влијаат на вашиот циркадијален ритам, внатрешниот часовник на телото што ги регулира вашите циклуси на спиење и будење.

Студиите покажуваат дека изложеноста на сина светлина го потиснува производството на мелатонин, хормонот што му сигнализира на телото дека е време за спиење, до 50 проценти. Без доволно мелатонин, заспивањето станува значително потешко. Ефектот е поизразен колку подоцна гледате телевизија, а истражувањата потврдуваат дека изложеноста на екран во рок од два часа пред спиење има најдраматично влијание врз квалитетот на сонот.

Психолошка стимулација како виновник

Сината светлина не е единствениот проблем. Содржината што ја гледате е исто толку важна како и самиот екран. Премногу гледањето филмови честопати вклучува напнати завршетоци дизајнирани да ве одржат емоционално ангажирани, драматична содржина што предизвикува стресни реакции и ги зголемува нивоата на кортизол, како и наративи што го принудуваат вашиот мозок да ја процесира приказната наместо да се опушти.

Оваа комбинација создава она што специјалистите за нарушувања на спиењето го нарекуваат „когнитивна активација“, при што мозокот останува активен и буден токму кога треба да се подготвува за одмор. Студија објавена во Journal of Clinical Sleep Medicine откри дека луѓето кои прекумерно гледале серии пријавиле значително поголем замор, послаб квалитет на спиење и потешки симптоми на несоница во споредба со оние кои гледале поединечни епизоди.

Вистински здравствени последици

Навидум безопасна навика може да има сериозни здравствени последици. Краткорочните ефекти вклучуваат замор и исцрпеност во текот на денот, што го отежнува концентрирањето, нарушувања на расположението како што се раздразливост и анксиозност, ослабен имунолошки систем и зголемен апетит поради нарушувања на хормоните на глад.

На долг рок, хроничната лишување од сон може да придонесе за посериозни проблеми. Лошиот квалитет на спиење е поврзан со зголемен ризик од висок крвен притисок и срцеви заболувања. Недоволното спиење ги влошува симптомите на анксиозност и депресија, влијае на регулирањето на шеќерот во крвта и го зголемува ризикот од дијабетес, а е поврзано и со проблеми со меморијата и зголемен ризик од деменција во постара возраст.

Како да се пробие маѓепсаниот круг

Првиот чекор е да се разбере проблемот, а потоа да се спроведат практични промени. Најефикасната стратегија е да се постават јасни граници: престанете да гледате најмалку два часа пред спиење, ограничете се на една или две епизоди навечер и користете тајмери ​​во апликациите. Создадете вечерна рутина што вклучува смирувачки активности како читање, истегнување или медитација.

Ако гледате телевизија навечер, можете да го намалите нејзиното негативно влијание. Намалете ја осветленоста на екранот, користете филтри за сина светлина или носете очила што ја блокираат. Седнете подалеку од екранот и изберете полесна, помалку стимулирачка содржина наместо напнати драми или трилери.

Дополнително, подобрете ја целокупната хигиена на спиењето: одржувајте ја спалната соба ладна, темна и тивка, одржувајте конзистентно време за спиење и будење, избегнувајте кофеин попладне и вежбајте редовно, но не непосредно пред спиење.

Кога да побарате стручна помош

Понекогаш проблемот е подлабок од самото изложување на сина светлина. Побарајте стручна помош ако не можете да заспиете повеќе од 30 минути повеќето ноќи, често се будите, се чувствувате уморни дури и по 7-8 часа спиење или го користите телевизорот како единствено средство за релаксација.

Овие симптоми може да укажуваат на нарушување на несоницата кое бара медицинска евалуација. Понекогаш прекумерното гледање содржини е симптом на анксиозност или стрес, и овие основни проблеми треба да се решат.

Одговорноста е кај гледачите.

Стриминг платформите се свесни за ефектите од прекумерното гледање содржини, а некои воведуваат функции како автоматско паузирање помеѓу епизодите или потсетници за гледање. Сепак, нивниот бизнис модел сè уште се базира на тоа корисниците да бидат ангажирани што е можно подолго. На крајот на краиштата, заштитата на квалитетот на спиењето се сведува на лична одговорност и поставување граници.

Преголемото гледање филмови на маратон стана културна норма, но тоа не значи дека е безопасно. Податоците јасно покажуваат дека навиките за гледање филмови значително влијаат на квалитетот на сонот, а со тоа и на физичкото и менталното здравје.

Со разбирање на механизмите преку кои екраните влијаат на нашите тела, поставување јасни граници и давање приоритет на хигиената на спиењето, можете да уживате во вашите омилени емисии без да го жртвувате одморот што очајно му е потребен на вашето тело. Доколку проблемите со спиењето продолжат и покрај промената на вашите навики, не двоумете се да побарате стручна помош.

