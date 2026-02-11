Како прескокнувањето на појадокот и јадењето доцна навечер може да му наштети на здравјето на коските

0 SHARES Сподели Твитни

Дали рутинското прескокнување на појадокот или доцната вечера всушност може да влијае на вашите коски? Според една нова студија, тоа сигурно може.

Истражувањето , објавено во Journal of the Endocrine Society, е првото што укажува на специфична врска помеѓу овие навики во исхраната и поголем ризик од остеопоротични фрактури на коските.

Остеопорозата се јавува кога густината на коскените минерали се намалува, што ги прави коските послаби и посклони кон фрактури. Четири пати е поголема веројатноста да ги погоди жените, особено по менопаузата.

Иако научниците долго време ги идентификуваат пушењето, консумирањето алкохол и недостатокот на физичка активност како фактори на ризик за остеопороза, улогата на пошироките модели на исхрана не е доволно јасна, што ги поттикнува истражувачите да ги истражат ефектите од секојдневните навики во исхраната.

„Студијата навистина ја зајакнува идејата дека начините на живот можат да влијаат на здравјето на коските, а не само на поединечните хранливи материи“, изјави за „Хелт“ Тереза ​​Џентиле, портпаролка на Академијата за исхрана и диететика, која не беше вклучена во истражувањето.

Што открија истражувачите?

За да разберат како навиките во исхраната и другите фактори на животниот стил влијаат на ризикот, научниците анализирале податоци од 927.130 возрасни Јапонци над 20 години запишани во медицинска база на податоци наречена DeSC.

Учесниците пополниле прашалник за начинот на живот за време на здравствениот преглед и биле следени во просек 2,6 години за да се види дали развиле остеопоротична фрактура.

Откако ги анализирале бројките, истражувачите го откриле следново:

Луѓето кои изјавиле дека го прескокнуваат појадокот повеќе од три пати неделно имале 18 проценти поголема веројатност да добијат фрактура.

Оние кои рекле дека вечераат помалку од два часа пред спиење повеќе од три пати неделно, имале осум проценти поголема веројатност да развијат фрактура.

„Исто така, забележавме дека овие навики во исхраната имаат тенденција да се комбинираат со други нездрави навики, како што се пушењето, ниската физичка активност и недоволното спиење“, изјави за „Хелт“ авторот на студијата, доктор по медицина, Хироки Накаџима, истражувач на Медицинскиот универзитет Нара во Јапонија.

Дали треба да се грижите?

Ако имате тенденција да го прескокнувате појадокот и да вечерате доцна, дали наодите се причина за загриженост? Не мора нужно, се согласуваат експертите.

Иако студијата е „робусна“, според Ненси Е. Лејн, ревматолог и професор по медицина на Калифорнискиот универзитет во Дејвис, која не била вклучена во истражувањето, таа има ограничувања.

На пример, други фактори што можеле да влијаат на резултатите, како што се количината или видот на храна што ја јаделе учесниците, не биле измерени.

„Доказите сугерираат дека анорексијата поради мала телесна тежина ја намалува максималната коскена маса, што е фактор број еден што можете да го модифицирате за да го намалите ризикот од фрактури во подоцнежниот живот. Овие информации не се собрани, но познато е дека нарушувањата во исхраната ја намалуваат коскената маса и го зголемуваат ризикот од фрактури“, вели Лејн.

Друга забелешка: Студијата е опсервациска. Ова значи дека може да покаже врска помеѓу навиките во исхраната и ризикот од фрактура, но не може да докаже причинско-последична врска.

Зошто овие навики во исхраната можат да го зголемат ризикот од остеопороза

Повторно, истражувањето не е убедливо. Сепак, експертите имаат неколку теории за тоа како овие навики во исхраната би можеле да влијаат на ризикот од остеопороза.

Едно можно објаснување е поврзан со циркадијалниот ритам на телото (или 24-часовниот часовник), кој игра улога во здравјето на коските. Можно е луѓето кои го прескокнувале појадокот и/или вечерале доцна имале помалку време да ги користат тие хранливи материи за ремоделирање и формирање на коските.

Прескокнувањето на појадокот може да го зголеми нивото на хормонот на стрес кортизол, што негативно влијае на здравјето на коските.

Сепак, засега, времето на оброк не е примарен фокус кога станува збор за здравјето на коските. Наместо тоа, она што го јадете може да биде поважно од тоа кога го јадете.

„Општо земено, предлагаме здрава исхрана со калциум, витамин Д, протеини и јаглехидрати, за да можат коските да се ремоделираат и да останат силни“, додаде Лејн.

The post Како прескокнувањето на појадокот и јадењето доцна навечер може да му наштети на здравјето на коските appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: