0 SHARES Сподели Твитни

Едноставна навика, чаша свежо исцеден сок од морков, би можела да го поддржи здравјето на црниот дроб и потенцијално да помогне во борбата против замастениот црн дроб.

Нашиот црн дроб е филтер на телото, тој ги обработува хранливите материи, ги разградува токсините и ги регулира мастите. Кога мастите се таложат во црниот дроб , неговата функција може да биде нарушена.

Што вели истражувањето?

Некои студии врз животни покажаа дека редовното внесување сок од морков може позитивно да влијае на факторите поврзани со здравјето на црниот дроб.

На пример, кај стаорци хранети со храна богата со фруктоза, сокот од морков ги намалил ензимите што укажуваат на оштетување на црниот дроб и го подобрил профилот на масни киселини во црниот дроб, иако масните наслаги не биле значително намалени.

Кај луѓето, истражувањата покажаа дека редовното внесување сок од морков го зголемува вкупниот антиоксидативен капацитет на крвта и го намалува нивото на липопероксидација, процес што придонесува за оштетување на клетките и може да го оптовари црниот дроб.

Овие наоди не гарантираат чуда, но укажуваат дека сокот од морков може да има заштитна, поддржувачка улога, особено во контекст на нездрава исхрана или веќе зголемен ризик од метаболички проблеми.

Како да се воведе сок од морков во исхраната

Ако сакате да ја испробате оваа навика, можете:

Секое утро да се напие чаша (на пр. 200-250 мл) свежо исцеден сок од морков – на празен стомак.

Користете сок или свежо рендан морков и комбинирајте ги со друг зеленчук богат со антиоксиданси и влакна (на пр. зелен лиснат зеленчук, цвекло), кои дополнително го поддржуваат здравјето на црниот дроб.

Внимавајте на умереноста – сокот може да биде дел од здравата исхрана, но важна е рамнотежата со другата храна.

Значи, ова не е магичен лек, туку потенцијално корисен додаток на здрав начин на живот, и тоа вкусен.

The post Како природно да го исчистите црниот дроб – едноставен трик секое утро appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: