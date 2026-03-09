Како регионот реагираше на нафтената криза: Хрватска ги ограничува цените на горивата, Србија го суспендира извозот

0 SHARES Сподели Твитни

Кризата со цените на горивата по нападот на САД и Израел врз Иран влијаеше на целиот свет, а земјите во регионот избраа да реагираат на различни начини.

Иако во Босна и Херцеговина сè уште нема конкретна реакција, во Хрватска беше донесена одлука за ограничување на цените на нафтените производи на бензинските пумпи.

Во БиХ постои иницијатива за намалување или привремено укинување на ДДВ за увоз на нафтени производи за одреден период, но сè уште се чекаат конкретни чекори во таа насока.

Според проценката на Агенцијата за јаглеводороди, без интервенција на владата, цените на горивата значително ќе се покачеа уште во вторник. Пресметките покажуваат дека литар дизел би бил поскап за 24 центи, додека бензинот би бил девет центи поскап.

Таквото зголемување на цената би се почувствувало и кај трошоците на возачите. Полнењето на просечен резервоар од 50 литри со дизел би било речиси 12 евра поскапо, додека истата количина бензин би чинела приближно четири и пол евра повеќе.

Од друга страна, на вонредна седница, Владата на Србија донесе одлука за забрана на извоз на нафта и сите нафтени деривати за употреба во мотори, соопшти Министерството за рударство и енергетика на оваа земја.

„Забраната се однесува на извоз на дизел, бензин и сурова нафта со сите видови транспорт до 19 март, по што ќе донесеме дополнителни одлуки. Суштината на оваа забрана е да се заштити домашниот пазар од недостиг и скокови на цените, а поради глобални нарушувања на пазарот“, изјави министерката за рударство и енергетика, Дубравка Ѓедовиќ Хандановиќ.

Освен во БиХ, властите во Црна Гора исто така сè уште не реагираат, а во оваа земја предупредуваат на огромни проблеми што наскоро би можеле да се појават поради оваа криза.

Поточно, од Здружението на нафтени компании на Црна Гора велат дека постои сериозен ризик од прекин на снабдувањето со гориво во таа земја бидејќи цените на добавувачите, особено евродизелот, се за 30 проценти повисоки од сегашните цени.

„Денес, горивото на домашниот пазар се продава по цени кои се до 30 проценти пониски од цените на берзите, што значи дека компаниите работат со нето загуба“, наведуваат од Здружението.

Црногорските медиуми јавуваат дека на некои пумпи во Црна Гора веќе им снемало гориво и дека повеќето од нив ќе имаат проблеми утре.

