Како редовното пиење чај влијае на вашите црева, метаболизам и расположение

ЧАЈОТ Е ЕДЕН ОД НАЈПОПУЛАРНИТЕ ПИЈАЛОЦИ ВО СВЕТОТ, а истражувањата покажуваат дека неговите придобивки одат подалеку од хидратација и удобност. Редовното пиење чај обезбедува полифеноли и други соединенија кои се поврзани со подобро здравје на цревата, побрз метаболизам и постабилно расположение, според Health.com.

Чајот е богат со антиоксидантни соединенија познати како полифеноли. Истражувањата покажуваат дека овие соединенија можат да помогнат во зголемувањето на бројот на корисни бактерии, како што се Bifidobacterium и Lactobacillus, а воедно да го намалат растот на некои штетни бактерии. Ова помага во поддршката на поздрав цревен микробиом.

Соединенијата во чајот, особено оние присутни во зелениот чај, можат да го стимулираат производството на масни киселини со краток синџир кои ги негуваат цревните клетки, помагаат во регулирањето на воспалението и ја зајакнуваат цревната слузница.

Здравиот цревен микробиом е клучен за варењето на храната, воспалението, здравјето на имунитетот и расположението, што често се опишува како врска помеѓу цревата и мозокот. Научниците сугерираат дека нерамнотежата во цревата може да биде поврзана со состојби како што се дебелина, дијабетес тип 2, анксиозност и депресија.

Може да го забрза метаболизмот

Одредени видови чај, вклучувајќи зелениот, црниот и улонг чајот, можат да имаат корисни ефекти врз метаболизмот и составот на телото. Зелениот чај е богат со антиоксиданси наречени катехини, особено епигалокатехин галат (EGCG), кој може да помогне во согорувањето на мастите.

Црниот чај содржи соединенија како теафлавини и теарубигини кои можат да помогнат во намалувањето на телесните масти, вклучувајќи ги и висцералните масти, кои се акумулираат длабоко во абдоминалната празнина околу органите. Некои докази сугерираат дека полифенолите во црниот чај може да бидат поефикасни во контролата на тежината од оние во зелениот чај, но потребни се повеќе истражувања.

Чајот улонг содржи полифеноли кои можат да ја зголемат ефикасноста со која телото ги користи мастите за енергија. Студија од 2020 година покажа дека пиењето чај улонг во текот на две недели ја зголемува оксидацијата на мастите, процесот на разградување на мастите за енергија.

Сите горенаведени видови чај содржат и кофеин, кој исто така може малку да го зголеми бројот на калории што ги согорува вашето тело. Сепак, важно е да се нагласи дека чајот не е магичен куршум за слабеење. Квалитетот на вашата исхрана, спиењето, нивото на стрес, вежбањето и целокупните навики во животниот стил се сè уште најважните фактори.

Подобрување на расположението и здравјето на мозокот

Зелениот и црниот чај содржат кофеин и Л-теанин, аминокиселина што природно се наоѓа во листовите од чај. Иако истражувањата се сè уште ограничени, се смета дека Л-теанинот, особено кога се комбинира со кофеин, може да поттикне чувство на смиреност и да го подобри фокусот.

Преглед на истражување од 2025 година покажа дека зелениот чај и неговите соединенија, вклучувајќи ги L-теанинот и EGCG, можат да помогнат во намалувањето на симптомите на нарушувања на расположението, особено депресијата. Студиите, исто така, забележаа подобрувања кај анксиозноста, стресот и проблемите со спиењето, но потребни се повеќе истражувања во оваа област.

Некои луѓе сметаат дека чајот им помага да се чувствуваат посмирено или пофокусирано во текот на денот. Сепак, овој ефект може да варира во зависност од индивидуалната чувствителност на кофеин и видот на консумиран чај.

На кои ризици треба да обрнете внимание?

Чајот генерално се смета за безбеден за повеќето луѓе, но има неколку работи на кои треба да се внимава. Некои видови чај содржат кофеин, кој може да предизвика трема, вознемиреност, главоболки, проблеми со спиењето или дигестивни тегоби кај чувствителни лица.

Доколку сте чувствителни на кофеин, билни чаеви како камилица, нане, ѓумбир или ројбос може да бидат подобар избор. Пиењето големи количини чај, особено со оброци, може да влијае на апсорпцијата на железо. Ова е особено важно за луѓе кои имаат недостаток на железо или се изложени на зголемен ризик од ниски нивоа на железо.

Исто така, некои готови, флаширани или засладени чаеви може да содржат големи количини на додаден шеќер, што може да ги поништи некои од потенцијалните здравствени придобивки.

Како да го вклучите чајот во вашата дневна рутина

Чајот е лесен за вклучување во вашата дневна рутина и може да се пие топол или ладен во текот на денот. За благ кофеински напиток наутро, можете да пиете зелен или црн чај, додека билни чаеви како камилица или нане се посоодветни за вечерна релаксација.

Наместо да купувате засладени пијалоци купени од продавница, можете сами да си направите ладен чај дома. Додадете лимон, ѓумбир, нане или цимет за дополнителен вкус. Можете исто така да го користите сварениот чај како основа за смутија, а можете да измешате мача во прав во јогурт или овесна каша. Чувањето незасладен ладен чај во фрижидер секогаш ќе ви овозможи едноставен и здрав пијалок при рака.

