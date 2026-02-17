Како Роберт Дувал ја запознал својата 41 година помлада сопруга: Таа не знаела кој е тој

0 SHARES Сподели Твитни

Добитникот на Оскар, Роберт Дувал, беше во брак четири пати, а неговата последна сопруга, Лусијана Педраза, е 41 година помлада од него. Тие се венчаа во 2005 година и важеа за еден од најкомпатибилните познати парови.

Нивната прва средба се одржала во Аргентина, кога тој, барајќи подарок, влегол во блиската пекара наместо во затворена цвеќарница. Во интервју за Esquire во декември 2010 година, Дувал се присетил:

„Ја запознав сопругата во Аргентина. Цвеќарницата беше затворена, па отидов во пекара. Да беше отворена цвеќарницата, никогаш немаше да ја запознаам.“

Во разговор за „Остин кроникл“ во март 2003 година, тој раскажа како таа му пристапила. Таа во тоа време признала дека на почетокот не била сигурна дали сака тој да ѝ пристапи:

„Не сакав, но моите пријатели рекоа: „Поканете го на нашата забава. Тој обожава танго“. Потоа се прошетавме низ блокот и разговаравме. Јас реков: „Господине Дувал, еве ја мојата визит-карта. Ако сакате да дојдете на оваа забава, моите пријатели со задоволство ќе ве угостат“, без никакви очекувања. И тој дојде“, се присети таа.

Во времето кога се запознале, таа не го познавала, додавајќи дека ѝ се допаѓал тој факт бидејќи им овозможувал да се поврзат без товарот на неговата слава.

„Тој беше Боби и сè уште е само Боби за мене. Потоа го видов како работи на „Апостолот“ и гледав некои од неговите други филмови, па можев да му се восхитувам на неговата работа“, рече таа.

Како и Дувал, Лусијана е во филмската индустрија. Таа е позната по своите улоги во филмови како „Асасин танго“, „Диви коњи“ и „Ова е твојот живот“, а режираше и глумеше во документарецот „Портретот на Били Џо“. Често соработуваше со Дувал на неговите проекти, а тој претходно објасни за „Аргентина Индепендент“ дека кратко откако се запознале, ја вклучил во еден од своите филмови.

„Копола сакаше да знае зошто не глумела претходно. Студентите по глума ја запираа на улица и велеа: „Моите професори по глума рекоа дека треба да дојдам кај тебе да учам глума, да видам што си направила во тој филм“, рече тој.

Во 2018 година, актерот проговори за тајната на неговата континуирана посветеност: „Мојата сопруга. Таа ме одржува во форма.“ Тој истакна дека може да се потпре на Лусијана кога станува збор за совети за кариера.

Кога го прашале што го привлечело кон улогата во филмот „Судијата“, тој објаснил дека првично ја одбил улогата, но откако разговарал со сопругата, се предомислил и решил да ја прифати понудата.

Роберт Дувал почина вчера на 96-годишна возраст, а Лусијана ја потврди тажната вест. Меѓу другото, таа изјави дека за светот тој бил добитник на Оскар и режисер, но за неа тој бил сè.

