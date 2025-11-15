Како светските медиуми известија за протестот во Скопје: „Илјадници бараат правда“ за жртвите од Кочани

Илјадници граѓани кои денеска маршираа низ Скопје, барајќи правда за 63-те жртви од трагичниот пожар во ноќниот клуб „Пулс“ во Кочани, се најдоа на насловните страници на влијателни светски и регионални медиуми. Известувањето е фокусирано на два клучни елементи: масовноста на протестот и клучната порака дека системската корупција е виновна за најсмртоносната трагедија во поновата историја на земјата.

Влијателната американска новинска агенција Асошиејтед Прес (АП), чиј текст го пренесоа бројни медиуми вклучително и „Јаху Њуз“ (Yahoo News), известува дека „илјадници луѓе излегле на улиците“ во главниот град на Северна Македонија. АП го става протестот во контекст на претстојниот судски процес против 34 лица, закажан за следната недела.

Агенцијата нагласува дека родителите на жртвите, кои го водеа маршот, „ја обвинуваат корупцијата и алчноста за смртта на нивните деца“. Во извештајот се потсетува дека истрагата покажала оти клубот работел со погрешна лиценца и имал „бројни и сериозни безбедносни пропусти“.

Слична е и репортажата на Франс Прес (АФП), која ја пренесе угледниот финансиски магазин „Баронс“ (Barron’s). Под наслов „Илјадници бараат правда за смртоносниот пожар во ноќен клуб во Северна Македонија“, АФП ја пренесува приказната за трагедијата од 16 март, кога пиротехнички средства го запалија преполниот клуб.

Регионалните медиуми, пак, нудат уште подетален увид во пораките од протестот. Бугарската телеграфска агенција (БТА) во својот извештај го нарекува денешниот собир „Марш на ангелите“, организиран од здружението на родителите на загинатитеБТА ги цитира и највпечатливите транспаренти што ги носеа демонстрантите, меѓу кои: „Ние, родителите, најмногу го плативме данокот за корупција“, „63 сенки ќе ве следат – секој поглед бара правда“ и „Молкот е соучество“.

Фактот што фото-репортажи од протестот се појавија и во помали, локални американски медиуми како „The Herald Journal“ (HJ News), покажува дека веста, дистрибуирана преку големите агенции, добила широк меѓународен одекЗаедничкиот заклучок од меѓународното известување е дека денешниот протест во Скопје не е само чин на тага, туку моќен јавен притисок за одговорност кој оди многу подалеку од сопственикот на клубот – тој е насочен кон целиот синџир на институционални неуспеси што доведоа до трагедијата.