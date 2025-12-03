Како секојдневното пиење сок од портокал влијае на телото

0 SHARES Сподели Твитни

Според една нова студија, чаша сок од портокал на ден може да направи многу повеќе отколку само да ве снабди со витамин Ц – може да влијае на генската активност на начини што го поддржуваат здравјето на срцето.

Во една мала, но детална студија, 20 здрави возрасни пиеле околу две чаши 100% сок од портокал секој ден во текот на два месеци.

Истражувачи од Универзитетот во Сао Паоло во Бразил, Државниот универзитет во Северна Каролина и Универзитетот во Калифорнија, Дејвис, ги следеле промените во повеќе од 1.700 гени во имунолошките клетки на учесниците, откривајќи големи промени во генетската активност поврзана со крвниот притисок, метаболизмот на мастите и воспалението – сите клучни фактори за кардиоваскуларното здравје.

Наодите посочуваат дека флавоноидите од цитрус – растителни соединенија што се наоѓаат во бобинки, чај и какао, кои дејствуваат како антиоксиданси и антиинфламаторни агенси – можат да влијаат на телото на молекуларно ниво. Истражувањето е објавено во списанието Molecular Nutrition & Food Research кон крајот на октомври.

Повеќето од промените кај учесниците укажуваат на помало воспаление и поздрава функција на крвните садови, иако одговорите варираа во зависност од телесната тежина. Учесниците со нормална тежина покажаа промени во гените поврзани со воспалението, додека оние со прекумерна тежина покажаа промени поврзани со метаболизмот на мастите и трошењето на енергија.

„Овие наоди го зајакнуваат терапевтскиот потенцијал на сокот од портокал преку обезбедување невиден увид во молекуларните механизми што лежат во основата на неговите здравствени ефекти“, напишаа истражувачите.

Резултатите, исто така, укажуваат дека телесната тежина „може да влијае на молекуларниот одговор на биоактивните соединенија во сокот од портокал и да обезбеди информации за персонализирани препораки за консумирање храна богата со флавоноиди“, додадоа тие.

